Supervisores de 1,4 biliões de prémios de seguro estiveram juntos em Lisboa

Os 27 supervisores de seguros e fundos de pensões dos países membros da União Europeia estiveram em Lisboa, na sede da ASF, para o EIOPA Strategy Day. São os reguladores de seguradoras que faturam anualmente 1,4 biliões de euros em prémios e gerem ativos de 10 biliões de euros na Europa, o que representa cerca de 60% do PIB da União Europeia.

Foi nos dias 27 e 28 de maio que Gabriel Bernardino, o Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), e Petra Hielkema, Presidente da Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA), juntamente com os restantes supervisores dos Estados-Membros da União Europeia, se reuniram no evento anual para discutir o reforço da supervisão do setor dos seguros e fundos de pensões.

Esta reunião no EIOPA Strategy Day serviu para alinhar, de forma mais coerente a nível europeu, o reforço da supervisão do setor dos seguros e fundos de pensões de forma a seguir o plano traçado na “estratégia da EIOPA rumo a 2030”, que foi publicado em janeiro de 2026, servindo como guideline para reforçar a resiliência da sociedade europeia e garantir que os mercados de seguros e pensões permanecem estáveis e sustentáveis.

Presente também durante esta reunião esteve António Vitorino, ex-Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações e ex-Comissário Europeu, que discursou acerca do tema da perspetiva europeia na resposta aos desafios globais atuais (por exemplo, as alterações climáticas e catástrofes naturais, ciber-riscos e transformação digital, o envelhecimento demográfico, a instabilidade geopolítica, ou a inflação e ambiente económico incerto).

De acordo com o supervisor português, “a organização do EIOPA Strategy Day enquadra-se no contributo ativo que a ASF tem vindo a prestar aos trabalhos da EIOPA”, explicam “bem como no compromisso assumido no âmbito do Plano Estratégico 2026-2028 com o reforço do Sistema Europeu de Supervisão Financeira”.

A EIOPA é a autoridade europeia que coordena e harmoniza a supervisão do setor segurador e dos fundos de pensões na União Europeia e no Espaço Económico Europeu (EEE). Nas suas estatísticas do setor segurador, cobre normalmente o EEE, ou seja, os 27 Estados-membros da UE mais a Islândia, Noruega e Liechtenstein.

As seguradoras europeias são dos maiores investidores institucionais do mundo, gerindo cerca de 10 biliões de euros em ativos, grande parte investido na Europa, motivo pelo qual a atuação da EIOPA é importante de forma a garantir um equilíbrio entre resiliência financeira, inovação tecnológica, sustentabilidade e proteção dos consumidores.

Atualmente, as seguradoras europeias empregam aproximadamente 950 mil a 1 milhão de pessoas diretamente, com as seguradoras a gerir ativos equivalentes a cerca de 60% do PIB da União Europeia, arrecadando mais de 1,4 biliões de euros em prémios por ano.