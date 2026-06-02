Supervisores de 1,4 biliões de prémios de seguro estiveram juntos em Lisboa
No EIOPA Strategy Day, em Lisboa, os 27 supervisores europeus do setor segurador, cujos ativos sob gestão atingem cerca de 10 biliões de euros na Europa, reuniram-se para discutir regulação.
Os 27 supervisores de seguros e fundos de pensões dos países membros da União Europeia estiveram em Lisboa, na sede da ASF, para o EIOPA Strategy Day. São os reguladores de seguradoras que faturam anualmente 1,4 biliões de euros em prémios e gerem ativos de 10 biliões de euros na Europa, o que representa cerca de 60% do PIB da União Europeia.
Foi nos dias 27 e 28 de maio que Gabriel Bernardino, o Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), e Petra Hielkema, Presidente da Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA), juntamente com os restantes supervisores dos Estados-Membros da União Europeia, se reuniram no evento anual para discutir o reforço da supervisão do setor dos seguros e fundos de pensões.
Esta reunião no EIOPA Strategy Day serviu para alinhar, de forma mais coerente a nível europeu, o reforço da supervisão do setor dos seguros e fundos de pensões de forma a seguir o plano traçado na “estratégia da EIOPA rumo a 2030”, que foi publicado em janeiro de 2026, servindo como guideline para reforçar a resiliência da sociedade europeia e garantir que os mercados de seguros e pensões permanecem estáveis e sustentáveis.
Presente também durante esta reunião esteve António Vitorino, ex-Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações e ex-Comissário Europeu, que discursou acerca do tema da perspetiva europeia na resposta aos desafios globais atuais (por exemplo, as alterações climáticas e catástrofes naturais, ciber-riscos e transformação digital, o envelhecimento demográfico, a instabilidade geopolítica, ou a inflação e ambiente económico incerto).
De acordo com o supervisor português, “a organização do EIOPA Strategy Day enquadra-se no contributo ativo que a ASF tem vindo a prestar aos trabalhos da EIOPA”, explicam “bem como no compromisso assumido no âmbito do Plano Estratégico 2026-2028 com o reforço do Sistema Europeu de Supervisão Financeira”.
A EIOPA é a autoridade europeia que coordena e harmoniza a supervisão do setor segurador e dos fundos de pensões na União Europeia e no Espaço Económico Europeu (EEE). Nas suas estatísticas do setor segurador, cobre normalmente o EEE, ou seja, os 27 Estados-membros da UE mais a Islândia, Noruega e Liechtenstein.
As seguradoras europeias são dos maiores investidores institucionais do mundo, gerindo cerca de 10 biliões de euros em ativos, grande parte investido na Europa, motivo pelo qual a atuação da EIOPA é importante de forma a garantir um equilíbrio entre resiliência financeira, inovação tecnológica, sustentabilidade e proteção dos consumidores.
Atualmente, as seguradoras europeias empregam aproximadamente 950 mil a 1 milhão de pessoas diretamente, com as seguradoras a gerir ativos equivalentes a cerca de 60% do PIB da União Europeia, arrecadando mais de 1,4 biliões de euros em prémios por ano.
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