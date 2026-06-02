Trump assina ordem executiva para dar à Casa Branca acesso antecipado a modelos de IA

Donald Trump assinou esta terça-feira uma ordem executiva que solicita às empresas de inteligência artificial (IA) que disponibilizem os seus modelos ao governo federal para que este possa avaliar as respetivas capacidades antes do seu lançamento público. Segundo a CNBC, a medida pede às empresas, de forma voluntária, que participem num processo de avaliação destinado a analisar as “capacidades cibernéticas avançadas” dos modelos e determinar se estes devem ser classificados como “modelos de fronteira abrangidos”.

A ordem prevê ainda que o governo tenha acesso a esses modelos até 30 dias antes da sua disponibilização mais alargada, permitindo-lhe também ajudar a selecionar os “parceiros de confiança” que beneficiarão de acesso antecipado.

A iniciativa surge após meses de debate no seio da administração Trump sobre a forma de lidar com a IA e os seus impactos na cibersegurança e na segurança nacional. No mês passado, o presidente cancelou uma ordem executiva sobre inteligência artificial, que previa um período de até 90 dias para a análise governamental de novos modelos antes do seu lançamento.

“Nada nesta secção deve ser interpretado como autorizando a criação de um requisito governamental obrigatório de licenciamento, aprovação prévia ou autorização para o desenvolvimento, publicação, lançamento ou distribuição de novos modelos de IA, incluindo modelos de fronteira”, segundo a ordem executiva.

“As capacidades avançadas da IA reforçam o nosso país, mas também levantam novos desafios de segurança nacional que exigem uma resposta coordenada por parte dos departamentos e agências da administração federal”, refere ainda a ordem executiva, citada pelo Wall Street Journal (acesso pago).

Ainda que deixe em aberto muitos dos detalhes da sua implementação, a ordem executiva assinala uma mudança significativa na estratégia da Casa Branca para a IA. Depois de meses a defender uma abordagem mais permissiva para estimular a inovação e reforçar a competitividade tecnológica dos Estados Unidos, sobretudo perante a China, a administração Trump dá agora um primeiro passo no sentido de uma maior supervisão governamental dos modelos mais avançados de IA.