72% dos espanhóis denunciam o «silêncio mediático» em torno dos tumores cerebrais
72% dos espanhóis consideram que existe um «silêncio mediático» em torno dos tumores cerebrais, entendendo que «não recebem cobertura suficiente» nos meios de comunicação social.
Estes dados constam de um estudo realizado pela Astuce Spain e pela Ipsos intitulado «Perceção Social dos Tumores Cerebrais», que será apresentado a 11 de junho no âmbito do Dia Internacional dos Tumores Cerebrais, comemorado todos os dias 8 de junho.
A Ipsos realizou uma análise inédita sobre o desconhecimento desta patologia, combinando a visão da sociedade, dos doentes e das famílias. Entre os resultados do inquérito, destaca-se também o facto de os tumores cerebrais serem uma das patologias que mais receio provoca.
A Astuce Spain salientou que estes resultados mostram que não se trata apenas de uma visão da associação, mas que «existe realmente um amplo consenso na sociedade em geral sobre a necessidade de aumentar a cobertura informativa desta patologia».
O presidente da Astuce Spain, José Luis Mantas, assinalou que apenas para 6% da população espanhola a atenção dada aos tumores cerebrais é suficiente, enquanto 72% consideram que os tumores cerebrais recebem uma atenção insuficiente por parte dos meios de comunicação social.
Apresentação do estudo
O estudo completo será apresentado no dia 11 de junho, às 10h30, na Rua Eloy Gonzalo, n.º 10, em Madrid, durante a realização do II Workshop «Para além do diagnóstico: Um retrato social dos tumores cerebrais».
O evento servirá de ponto de encontro para investigadores, jornalistas, doentes e familiares, bem como representantes da indústria, que abordarão, de forma rigorosa e humana, a realidade desta doença sob múltiplas perspetivas: social, clínica, emocional e funcional.
Para além de criar espaços de debate para discutir as conclusões do estudo, ao longo do dia serão apresentadas as últimas novidades em investigação relacionadas com o oligodendroglioma, um tumor primário do sistema nervoso central que se origina no cérebro ou na medula espinhal e que se manifesta, na sua maioria, entre os 35 e os 44 anos.
O evento será inaugurado por Manuel Meléndez, coordenador do Comité Científico da Astuce Spain e cofundador do projeto OligoSpain e da Astuce Spain. Além disso, contará com a participação do Dr. Juan Solivera, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Reina Sofía de Córdoba, membro do comité científico da Astuce Spain e investigador no projeto OligoSpain; e da Dra. María Ángeles Vaz, presidente do Grupo Espanhol de Investigação em Neuro-oncologia (GEINO), entre outros oradores.
Durante o workshop, será também realizada uma mesa redonda destinada a dar voz aos doentes e aos seus familiares, que partilharão uma visão em primeira mão sobre o que significa receber o diagnóstico de «cancro cerebral». O evento terminará com a cerimónia de entrega das Bolsas e Prémios Geino e Astuce Spain.
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