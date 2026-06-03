72% dos espanhóis denunciam o «silêncio mediático» em torno dos tumores cerebrais

Estes dados constam de um estudo realizado pela Astuce Spain e pela Ipsos intitulado «Perceção Social dos Tumores Cerebrais», que será apresentado a 11 de junho no âmbito do Dia Internacional dos Tumores Cerebrais, comemorado todos os dias 8 de junho.

A Ipsos realizou uma análise inédita sobre o desconhecimento desta patologia, combinando a visão da sociedade, dos doentes e das famílias. Entre os resultados do inquérito, destaca-se também o facto de os tumores cerebrais serem uma das patologias que mais receio provoca.

A Astuce Spain salientou que estes resultados mostram que não se trata apenas de uma visão da associação, mas que «existe realmente um amplo consenso na sociedade em geral sobre a necessidade de aumentar a cobertura informativa desta patologia».

O presidente da Astuce Spain, José Luis Mantas, assinalou que apenas para 6% da população espanhola a atenção dada aos tumores cerebrais é suficiente, enquanto 72% consideram que os tumores cerebrais recebem uma atenção insuficiente por parte dos meios de comunicação social.

Apresentação do estudo

O estudo completo será apresentado no dia 11 de junho, às 10h30, na Rua Eloy Gonzalo, n.º 10, em Madrid, durante a realização do II Workshop «Para além do diagnóstico: Um retrato social dos tumores cerebrais».

O evento servirá de ponto de encontro para investigadores, jornalistas, doentes e familiares, bem como representantes da indústria, que abordarão, de forma rigorosa e humana, a realidade desta doença sob múltiplas perspetivas: social, clínica, emocional e funcional.

Para além de criar espaços de debate para discutir as conclusões do estudo, ao longo do dia serão apresentadas as últimas novidades em investigação relacionadas com o oligodendroglioma, um tumor primário do sistema nervoso central que se origina no cérebro ou na medula espinhal e que se manifesta, na sua maioria, entre os 35 e os 44 anos.

O evento será inaugurado por Manuel Meléndez, coordenador do Comité Científico da Astuce Spain e cofundador do projeto OligoSpain e da Astuce Spain. Além disso, contará com a participação do Dr. Juan Solivera, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Reina Sofía de Córdoba, membro do comité científico da Astuce Spain e investigador no projeto OligoSpain; e da Dra. María Ángeles Vaz, presidente do Grupo Espanhol de Investigação em Neuro-oncologia (GEINO), entre outros oradores.

Durante o workshop, será também realizada uma mesa redonda destinada a dar voz aos doentes e aos seus familiares, que partilharão uma visão em primeira mão sobre o que significa receber o diagnóstico de «cancro cerebral». O evento terminará com a cerimónia de entrega das Bolsas e Prémios Geino e Astuce Spain.