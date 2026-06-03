Arbitragem bate recorde em Portugal. Em 2025 deram entrada mais de 16 mil processos

O número de processos que deram entrada em Centros de Arbitragem subiu em 2025 para 16.524, face aos 14.842 em 2024, uma subida de 11%, segundo dados da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) do Ministério da Justiça. Este é o valor mais alto de sempre. Nos últimos 10 anos houve três anos em que existiu uma quebra no número de processos: em 2018, em 2021 e em 2022.

No que toca ao objeto dos litígios mais recorridos em 2025, existem três tipos que se destacam: seguros e atividades complementares à Segurança Social (3.648); transportes, armazenagem e comunicações (3.581); e eletricidade, gás e água (1.254).

Os processos findos aumentaram para 15.969, face aos 14.759 em 2024. Este foi o valor mais alto de sempre registado. Já o número de processos pendentes cresceu em 2025 de 3.841 para 4.396.

Estes números revelam que a arbitragem tem vindo a conquistar adeptos em Portugal que cada vez mais recorrem a este meio de resolução alternativo de litígios, de forma a evitarem a morosidade da justiça nos tribunais judiciais. Mas não é só o número de processos que tem aumentado, também o número de árbitros e de centros de arbitragens têm vindo a crescer.

Processos crescem no TJUE

Os dados divulgados pela DGPJ revelaram também um crescimento do número de processos que deram entrada no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

Em 2025 deram entrada 30 processos, sendo destes 25 no Tribunal de Justiça e 5 no Tribunal Geral. Comparativamente com o ano anterior, houve um aumento de apenas oito processos.

Ao longo dos últimos anos o número de processos que deram entrada no TJUE tem variado pouco, sendo registada entre 2022 e 2023 a maior variação. Foi em 2022 que se registou um valor recorde nos últimos 17 anos, com 99 processos. Mas, no ano a seguir, apenas deram entrada 27 processos.

Houve também um aumento dos processos pendentes, registando-se, em 2025, 52 processos, mais 14 do que em 2024. Em sentido contrário, o número de processos findos caiu, passando de 36 em 2024 para 16 em 2022.

Mas o que faz o TJUE? Este é o tribunal competente para interpretar o direito europeu para garantir que este é aplicado da mesma forma em todos os países da UE, decidindo sobre diferendos jurídicos entre governos nacionais e instituições europeias.

Em determinadas circunstâncias, os particulares, empresas ou organizações que considerem que os seus direitos foram violados por uma instituição europeia também podem recorrer ao TJUE.

O TJUE pronuncia-se sobre os processos que são submetidos à sua apreciação. São os seguintes os tipos de processos mais comuns: