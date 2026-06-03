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Auchan recuta “Os Vizinhos” para campanha de verão

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O grupo irá protagonizar as várias peças de comunicação, traduzindo de forma artística e genuína o que significa ser um bom vizinho, explica a Auchan.

O território do “vizinhismo” é a aposta da Auchan Retail Portugal para a campanha de verão. A marca, que expandiu a sua rede para mais de 500 lojas, quer materializar a nova assinatura “Em todo o lado ao seu lado” através de uma mensagem de proximidade e cuidado nos pequenos gestos que marcam o dia a dia.

Para dar ritmo a esta estratégia, a marca estabeleceu uma parceria com a banda portuguesa “Os Vizinhos”, que serão os embaixadores da campanha que pretende reforçar o novo posicionamento da insígnia: ser a nova vizinha dos portugueses.

O grupo irá protagonizar as várias peças de comunicação, traduzindo de forma artística e genuína o que significa ser um bom vizinho, explica a Auchan.

“Esta campanha materializa a nossa promessa de estarmos ‘em todo o lado ao lado’ dos portugueses. Depois de um momento simbólico como o Dia do Vizinho, queríamos dar o passo seguinte e celebrar o ‘vizinhismo’ durante a época de maior convívio do ano”, afirma Solange Farinha, diretora de marketing da Auchan Retail Portugal, citada em comunicado.

“A parceria com ‘Os Vizinhos’ foi uma escolha óbvia e feliz. O nome da banda, por si só, é a personificação da nossa mensagem, e a sua autenticidade irá ajudar-nos a mostrar que, mais do que uma loja, queremos ser uma presença positiva e próxima na vida de todas as comunidades”, conclui.

A campanha, assinada pela Adagietto e produzida pela Still, arranca em junho.

 

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