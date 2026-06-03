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Cuatrecasas assessora CoRe Capital na criação de consultora ibérica

A equipa da Cuatrecasas envolvida na operação foi liderada pela advogada de M&A e Private Equity Mariana Norton dos Reis.

A Cuatrecasas assessorou a CoRe Capital, sociedade gestora de private equity, na consolidação da agência de comunicação portuguesa Lift Consulting com a espanhola Evercom, para criar uma das primeiras agências de comunicação independentes do mercado ibérico.

“A CoRe Capital participa nesta operação através do fundo CoRe Consolida I, no sentido de reforçar a estratégia de investimento em projetos de capitalização da economia com vista à resiliência do tecido económico. Neste caso, o fundo procurou potenciar o crescimento do negócio no mercado ibérico”, explica o escritório em comunicado.

A equipa da Cuatrecasas envolvida na operação foi liderada pela advogada de M&A e Private Equity Mariana Norton dos Reis e incluiu Raquel Santos Pereira, Filipa Teixeira Diniz e Megan Hackney, da mesma área; e Manuel Requicha Ferreira, Margarida Leal Oliveira e Agustí Cerdá de Financeiro.

“Esta operação envolveu a assessoria pela nossa equipa de Private Equity, uma vez mais, a um fundo de capital de risco português num investimento cross-border ibérico, fomentando o crescimento das empresas portuguesas através de aquisições ou parcerias com empresas espanholas”, explica Mariana Norton dos Reis.

A Lift Consulting, com escritórios em Lisboa, e a Evercom, com escritórios em Madrid e Barcelona, fundem os dois negócios com o objetivo de disponibilizar aos clientes atuais e futuros uma oferta integrada de serviços de comunicação à escala ibérica, uma solução cada vez com mais procura.

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