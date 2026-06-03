Defesa atualiza abono de alimentação das Forças Armadas com retroativos

O Ministério da Defesa aprovou a atualização do abono de alimentação dos militares em serviço efetivo nas Forças Armadas, algo que já não acontecia desde 2023, em linha com a atualização efetuada este ano para os trabalhadores da Administração Pública. Os militares passam a receber uma diária de 13,64 euros, mais 34 cêntimos. Aumento tem retroativos ao início do ano.

A última atualização do abono de alimentação dos militares em serviço efetivo nas Forças Armadas, previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 329-G/75, de 30 de junho, ocorreu em 2023.

“Considerando o tempo entretanto decorrido desde aquela atualização, impõe-se a atualização do referido abono, em linha com a atualização do subsídio de alimentação aos trabalhadores da Administração Pública, efetuada pela Portaria n.º 51-B/2026/1, de 30 de janeiro”, refere o Ministério da Defesa, em despacho datado de 27 de maio e publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Assim, os valores para o abono para alimentação dos militares das Forças Armadas são atualizados para 1,34 euros para o pequeno-almoço (mais quatro cêntimos); 6,15 euros para o almoço/jantar (mais 15 cêntimos) e para a diária um valor de 13,64 euros, mais 34 cêntimos do que em 2023.

“A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos desde 1 de janeiro de 2026″, refere o Ministério da Defesa.