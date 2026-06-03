Dezenas de voos cancelados em Lisboa e Porto. Sindicato diz que greve parou 65% da operação

A greve geral está a provocar fortes perturbações no movimento dos principais aeroportos, com várias dezenas de voos cancelados em Lisboa, Porto e Faro. O sindicato que representa os tripulantes diz que 65% da operação não se vai realizar.

Num comunicado aos associados, a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPAC) afirma que dos 508 voos programados, “329 voos foram já cancelados, ou seja, 65% da operação planeada para o dia 3 de junho”. Uma nota que diz servir para “antecipar a eterna luta dos números e das percentagens sobre a adesão e o impacto da greve”.

O universo considera as companhias aéreas com as quais o sindicato que representa os tripulantes de cabine acordou serviços mínimos, que abrangem 94 voos.

Sobre os restantes 85 voos que se deverão realizar, a direção do SNPVAC afirma que “qualquer uso de interpretações abusivas das Empresas para realizar esses voos fora dos serviços mínimos será visto como uma afronta aos acordos celebrados, pelo que, numa futura greve, assumimos desde já que não haverá mais possibilidade de acordo nesta matéria”. Reforça ainda que a “greve nunca foi contra as Empresas, mas sim contra um Pacote Laboral que pretende aumentar a precariedade e a insegurança no trabalho”.

A consulta à informação disponibilizada online pela ANA indica, para já, 201 voos cancelados nos principais aeroportos. Em Lisboa são 86 voos, 46 nas partidas e 40 nas chegadas. No Francisco Sá Carneiro, não se vão realizar 59 voos, 30 nas partidas e 29 nas chegadas. Os cancelamentos abrangem diferentes companhias aéreas.

Descendo para Faro, o site da concessionária indica 22 cancelamentos nas partidas e 21 nas chegadas. Nas ilhas há oito no Funchal e cinco em Ponta Delgada.

Os números poderão ser diferentes do sindicato devido à reprogramação antecipada de voos. A ANA pede aos passageiros para que verifiquem junto da companhia aérea o estado do voo antes de se dirigirem para o aeroporto.