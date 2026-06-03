Dona da Fnac compra 11 lojas da Staples em Portugal

A Darty Portugal, a empresa que detém a Fnac e a antiga MediaMarkt, comprou 11 lojas da Staples de norte a sul do país. O grupo de retalho notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) a 20 de maio de 2026 sobre a operação de concentração dos espaços de venda de material escolar, mobiliário de escritório e equipamentos eletrónicos.

A transação de ativos, que foi divulgada esta quarta-feira sem detalhes sobre o valor envolvido, abrange estabelecimentos comerciais localizados em Lisboa, Cascais, Setúbal, Lagoa, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Barcelos, Penafiel, Viana do Castelo, Vila do Conde e Santarém.

A Darty Portugal é 100% detida pela Darty SGPS, que pertence à Fnac Portugal e que, por sua vez, é propriedade da francesa Fnac Darty Participations et Services S.A., a sociedade controlada pela Fnac Darty S.A., que é a casa-mãe do grupo de distribuição retalhista de eletrónica de consumo em lojas físicas e online.

A empresa opera em Portugal através das insígnias Fnac e Darty e tem, atualmente, 53 lojas em território continental, uma loja na Região Autónoma da Madeira e duas em formato digital, além de três em regime de franchising.

A autoridade liderada por Nuno da Cunha Rodrigues está a receber comentários sobre este negócio nos próximos 10 dias. “Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa devem identificar o interessado e indicar o respetivo endereço postal, email e número de telefone. Se aplicável, as observações devem ser acompanhadas de uma versão não confidencial, bem como da fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas públicas”, refere a AdC.

As lojas MediaMarkt foram transformadas pela Fnac em Darty no final do ano passado. A nova marca chegou a Portugal na sequência da compra da MediaMarkt Portugal pelo Grupo Fnac Darty, em setembro de 2023. O objetivo do grupo septuagenário é atingir as 40 lojas até 2030, no âmbito de um plano de crescimento cujo impulso vem de um investimento acima dos 30 milhões de euros nos próximos quatro anos.

Segundo os dados consultados pelo ECO, em 2023 a Darty Portugal teve um volume de negócios de 4,08 milhões de euros e um resultado líquido superior a 67 mil euros. Quanto à Staples Portugal, faturou 76,12 milhões de euros em 2024 e lucrou aproximadamente 173 mil euros.