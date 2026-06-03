Drones iranianos atingiram o aeroporto de Kuwait. EUA e Irão trocam novos ataques

O Kuwait informou que um ataque iraniano com drones e mísseis balísticos atingiu esta quarta-feira o Aeroporto Internacional do país, provocando danos significativos no Terminal 1, feridos e a suspensão temporária de operações aéreas, numa das mais graves escaladas do conflito entre Teerão e Washington desde o último cessar-fogo anunciado em abril.

O ataque ocorreu depois de novas trocas de mísseis entre os Estados Unidos e o Irão, comprometendo ainda mais os esforços para um novo acordo de cessar-fogo entre Washington e Teerão, após o Irão ter suspendido as negociações com os Estados Unidos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kuwait vincou através da rede social X que “reserva o seu pleno direito soberano de adotar as medidas que considere adequadas em resposta a estas repetidas agressões iranianas, em conformidade com o direito internacional”. O ataque provocou a morte de uma pessoa, vários feridos e danos em infraestruturas essenciais, incluindo missões diplomáticas, acrescentou o ministério.

O ataque, segundo o porta-voz do Ministério da Saúde do Kuwait, provocou 63 feridos, dos quais sete requereram cirurgia de emergência, referiu numa publicação na rede social X.

A Kuwait Airways anunciou, entretanto, a retoma dos voos a partir do Terminal 4 do aeroporto internacional do país, após o ataque iraniano com drones e mísseis que provocou danos na infraestrutura aeroportuária, noticia a Reuters. A autoridade de aviação civil tinha indicado que os danos resultantes do ataque iraniano afetaram o Terminal 1, utilizado por companhias aéreas internacionais.

O incidente ocorreu poucas horas depois de uma nova troca de ataques entre forças militares norte-americanas e iranianas na região, elevando as tensões no Médio Oriente.

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) afirmou ter realizado ataques contra posições militares iranianas na ilha de Qeshm, junto ao Estreito de Ormuz, em resposta a lançamentos de mísseis e drones atribuídos ao Irão contra países do Golfo.

O CENTCOM também afirmou na mesma rede social que neutralizou um petroleiro sem carga que tentava navegar em direção a um porto iraniano no Golfo Arábico, o navio M/T Lexie, com bandeira do Botsuana. Segundo o Comando Central, uma aeronave norte-americana acabou por atingir o navio com um míssil Hellfire no compartimento do motor, imobilizando o petroleiro e impedindo a sua chegada ao Irão.