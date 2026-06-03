Direto Greve cancela centenas de voos. Comboios, Metro do Porto e autocarros em serviços mínimos
CGTP convocou greve geral contra reforma da lei do trabalho, exigindo que Governo retire propostas que enviou ao Parlamento. Paralização poderá ter impacto nos transportes, saúde e escolas.
Quase seis meses depois da greve geral de 11 de dezembro contra a reforma da lei do trabalho, o país pode voltar a parar pelo mesmo motivo. Desta vez, o protesto foi convocado pela CGTP, que exige que o Governo retire na íntegra o pacote de mudanças à legislação laboral. Dos transportes às escolas, greve geral poderá sentir-se em todo o país.
Acompanhe aqui os principais destaques desta paralisação.
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