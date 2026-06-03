Greve cancela centenas de voos. Comboios, Metro do Porto e autocarros em serviços mínimos

Quase seis meses depois da greve geral de 11 de dezembro contra a reforma da lei do trabalho, o país pode voltar a parar pelo mesmo motivo. Desta vez, o protesto foi convocado pela CGTP, que exige que o Governo retire na íntegra o pacote de mudanças à legislação laboral. Dos transportes às escolas, greve geral poderá sentir-se em todo o país.

Acompanhe aqui os principais destaques desta paralisação.