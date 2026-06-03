Elevador da Glória. Família de vítima do acidente exige indemnização de um milhão de euros à Carris

A família de Ana Paula, funcionária da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa que morreu no acidente do Elevador da Glória, apresentou uma ação no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa em que exige 1.050.000 euros à Carris, à sua seguradora, a Fidelidade, e à empresa que fazia a manutenção da infraestrutura, a Mntc, noticia o Público (acesso pago). O pedido abrange a perda da vida, o sofrimento antes da morte, danos morais do marido e da filha e rendimentos que a família deixou de receber.

A petição dos advogados do marido e da filha de Ana Paula aponta falhas na aquisição, montagem, manutenção, fiscalização e controlo técnico do ascensor e atribui também responsabilidades ao Estado por falta de fiscalização externa. “É incompreensível e inadmissível que o Estado português e o próprio município de Lisboa tenham permitido que a segurança de um transporte histórico, utilizado diariamente por milhares de passageiros, ficasse exclusivamente dependente da própria entidade operadora e das empresas por si subcontratadas, à mercê de trabalhadores sem qualquer formação, sem supervisão e controlo externo e independente, especialmente em matéria de segurança”, sustenta-se no documento.

A Carris diz que “não foi citada, até ao momento, para qualquer ação desta natureza”. Mas, tendo em conta que esta ação só entrou na passada segunda-feira num dos tribunais mais congestionados do país, pode demorar alguns dias ou até semanas a ser notificada a empresa pública. Não obstante, a Carris refere que os processos de indemnização dos 22 feridos e dos familiares das 16 vítimas mortais do acidente ocorrido a 3 de setembro do ano passado “estão a ser conduzidos pela seguradora com a qual a Carris tem o seguro contratado” que “está em contacto com todas as vítimas e seus familiares, tendo já celebrado acordos”.