Guerra comercial

EUA planeiam tarifas adicionais de pelo menos 10% a 60 países por trabalho forçado

  • Joana Abrantes Gomes
  • 11:29

A União Europeia é uma das economias visadas pelas novas taxas, que deverão fixar-se entre 10% e 12,5%, a par com a China, a Índia, o Japão e o Reino Unido.

Os Estados Unidos anunciaram planos para impor tarifas adicionais de entre 10% a 12,5% sobre 60 países, na sequência de uma investigação sobre práticas de trabalho forçado, incluindo a União Europeia (UE).

Segundo o gabinete do representante comercial dos EUA, esses 60 países, que incluem a China, a UE, a Índia, o Japão e o Reino Unido, não fizeram o suficiente para impedir a importação de bens produzidos com recurso a trabalho forçado. No relatório da investigação, cita o arroz importado de Myanmar, o tabaco do Malawi e o algodão da região de Xinjiang, na China.

“A incapacidade dos nossos parceiros comerciais mais importantes de combater a importação de bens produzidos com recurso a trabalho forçado é inaceitável. Isto cria uma dinâmica em que os trabalhadores norte-americanos são forçados a competir globalmente em condições de desigualdade“, alegou o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, na noite de terça-feira, ao apresentar a proposta.

Este é o primeiro esforço significativo da Casa Branca para restabelecer taxas comerciais adicionais desde a sua derrota no Supremo Tribunal dos EUA, que este ano declarou ilegais as chamadas “tarifas recíprocas”, considerando que a Administração de Donald Trump excedeu a sua autoridade ao invocar uma lei federal, com poderes de emergência, para as impor.

A proposta do representante comercial dos EUA tem por base a Secção 301 da Lei do Comércio, de 1974, que permite à Casa Branca abrir investigações sobre as práticas dos parceiros comerciais. Nos termos dessa legislação, as tarifas previstas não podem ser impostas imediatamente e estão sujeitas a consulta pública.

O gabinete de Jamieson Greer dividiu os 60 parceiros comerciais visados pela medida em duas categorias, impondo uma taxa de 10% à UE e a outros 15 países, incluindo o México, a Argentina, Taiwan e o Reino Unido. Os restantes, como a China, a Austrália, a Coreia do Sul, o Japão e o Brasil, estarão sujeitos a uma tarifa de 12,5%.

Citada pelo Financial Times, a Câmara de Comércio Internacional (ICC, na sigla em inglês) antevê que a decisão de recorrer a investigações sobre trabalho forçado, inclusive contra aliados de longa data dos EUA, para reconstruir a barreira tarifária irá criar “uma incerteza significativa em matéria de conformidade para as empresas que operam em cadeias de abastecimento globais”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

EUA planeiam tarifas adicionais de pelo menos 10% a 60 países por trabalho forçado

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Debate OE 2024 com Jaime Esteves, Ana Paula Carvalho e Pedro Braz Teixeira - 10OUT23

Portugal vai ter crescimento “fraco” no segundo trimestre

Mónica Silvares,

"O crescimento do PIB português em 2026 poderá não ser afetado de forma significativa" pelo conflito no Médio Oriente "e poderá ser pouco abaixo dos 2%", prevê o Fórum para a Competitividade.

1