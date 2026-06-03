Governo reforça em 44 milhões de euros compensações financeiras à CP
Governo vai reforçar em 44 milhões de euros as compensações financeiras atribuídas à CP e decide indemnização compensatória à Transtejo Soflusa de um máximo de 10,7 milhões de euros.
O Governo aprovou esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, um reforço de 44 milhões de euros das compensações financeiras atribuídas à CP – Comboios de Portugal pelo cumprimento das obrigações de serviço público de transporte ferroviário de passageiros, elevando o montante a pagar em 2026 para cerca de 125 milhões de euros.
“Este aumento acomoda acertos contratuais, a reposição do equilíbrio financeiro do contrato de serviço público, bem como regularizações relativas aos exercícios de 2024 e 2025, assegurando a continuidade e a sustentabilidade da prestação do serviço público de transporte ferroviário de passageiros”, explana o Governo em comunicado enviado esta quarta-feira.
Reunido na residência oficial do primeiro-ministro, o Governo autorizou ainda a atribuição de indemnizações compensatórias à Transtejo Soflusa, no montante máximo de 10,7 milhões de euros.
Esta decisão visa assegurar “a continuidade do serviço público de transporte fluvial no Tejo durante o primeiro semestre de 2026, após o termo do contrato anterior e enquanto decorre o processo de celebração de um novo contrato”, justifica na mesma nota.
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