Governo reforça em 44 milhões de euros compensações financeiras à CP

O Governo aprovou esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, um reforço de 44 milhões de euros das compensações financeiras atribuídas à CP – Comboios de Portugal pelo cumprimento das obrigações de serviço público de transporte ferroviário de passageiros, elevando o montante a pagar em 2026 para cerca de 125 milhões de euros.

“Este aumento acomoda acertos contratuais, a reposição do equilíbrio financeiro do contrato de serviço público, bem como regularizações relativas aos exercícios de 2024 e 2025, assegurando a continuidade e a sustentabilidade da prestação do serviço público de transporte ferroviário de passageiros”, explana o Governo em comunicado enviado esta quarta-feira.

Reunido na residência oficial do primeiro-ministro, o Governo autorizou ainda a atribuição de indemnizações compensatórias à Transtejo Soflusa, no montante máximo de 10,7 milhões de euros.

Esta decisão visa assegurar “a continuidade do serviço público de transporte fluvial no Tejo durante o primeiro semestre de 2026, após o termo do contrato anterior e enquanto decorre o processo de celebração de um novo contrato”, justifica na mesma nota.