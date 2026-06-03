Educação

Greve geral. Metade dos alunos não realizou prova ModA

  • Lusa
  • 18:49

As provas de Português do 6.º ano estavam agendadas para esta quarta-feira, mas só 48% dos alunos realizaram a avaliação devido à greve geral. Prova reagendada para a próxima terça-feira.

A greve geral impediu a realização das provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), marcadas para esta quarta-feira, em 52% das escolas, segundo o balanço do Ministério da Educação, que agendou para terça-feira a segunda data para realizar a prova.

As provas de Português do 6.º ano estavam agendadas, mas só 48% dos alunos realizaram a avaliação, devido à greve geral contra o pacote laboral convocada pela CGTP.

O balanço foi feito pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da requalificada Residência Universitária dos Combatentes, em Coimbra. Os alunos que não realizaram a prova devido à greve poderão fazê-lo na terça-feira.

“Nenhum aluno será prejudicado e, por isso, obviamente, nós tínhamos um plano de contingência”, disse Fernando Alexandre, adiantando que o novo enunciado vai permitir comparar os resultados dos alunos. As provas ModA, realizadas pelos alunos dos 4.º e 6.º anos, arrancaram há uma semana e vão decorrer até terça-feira.

Depois das provas de Português dirigidas aos alunos do 6.º ano, marcadas para hoje, segue-se a prova de Matemática do 4.º ano na sexta-feira, dia para quando está convocada uma greve dos trabalhadores não docentes das escolas.

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