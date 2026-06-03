União Europeia

Guerra no Médio Oriente coloca 1,3 milhões de empregos na Europa em risco

Comissária europeia alerta que postos de trabalho ameaçados são sobretudo das indústrias com utilização intensiva de energia e pede que países invistam em capital humano.

A Europa pode perder até 1,3 milhões de postos de trabalho, sobretudo nas indústrias com utilização intensiva de energia, devido à guerra no Irão. O alerta é da comissária europeia para o Emprego e Direitos Sociais, Roxana Mînzatu, que defendeu um reforço urgente de competências dos trabalhadores europeus.

A posição da responsável europeia foi transmitida esta quarta-feira, na conferência de imprensa, de apresentação do pacote do “Semestre Europeu” da comissão, que, pela primeira vez, introduz a perspetiva do capital humano no ciclo de avaliação do semestre.

Devido à guerra no Médio Oriente, até 1,3 milhões de empregos na Europa estão em risco, especialmente nas indústrias com utilização intensiva de energia“, afirmou Roxana Mînzatu, acrescentando que, paralelamente, 77% das empresas indicam a escassez de competências como o principal obstáculo ao investimento.

Devido à guerra no Médio Oriente, até 1,3 milhões de empregos na Europa estão em risco, especialmente nas indústrias com utilização intensiva de energia.

Roxana Mînzatu

Comissária europeia para o Emprego

Neste contexto, a comissária europeia defendeu que “uma competitividade que deixa para trás desequilíbrios sociais não é uma competitividade sustentável“, pelo que a resposta deve passar por “investir nas pessoas, melhorar o trabalho e proteger os níveis de vida”.

As competências não são um complemento social da competitividade. As competências são competitividade”, disse, considerando, por outro lado, que é preciso combater a escassez de mão de obra devido a más condições de trabalho.

Deste modo, apelou assim a que os Estados-membros invistam em capital humano, com vista a reforçar a produtividade e a competitividade e promover empregos de qualidade.

Comissária europeia para o Emprego, Roxana Mînzatu

Há nove países potencialmente expostos a riscos

As declarações de Roxana Mînzatu surgem no dia em que a Comissão Europeia incluiu orientações sobre o trabalho nas recomendações aos países, depois de detetar que existem nove Estados-membros potencialmente expostos a riscos para a convergência social.

Nos documentos divulgados esta quarta-feira, Bruxelas explica que analisou o “quadro de convergência social” em duas fases. Primeiro foram analisadas as políticas de mercado de trabalho, competências e políticas sociais, cujos resultados foram publicados no “Relatório Conjunto sobre o Emprego” de 2026.

Comissão Europeia conclui que na Bulgária, Grécia, Espanha, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Roménia e Finlândia existe “necessidade de reforçar a eficácia das transferências sociais na redução da pobreza”.

Depois, em abril deste ano, avançou com uma análise “mais detalhada” de nove Estados-membros identificados “como potencialmente expostos a riscos para a convergência social”: Bulgária, Grécia, Espanha, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Roménia e Finlândia.

Nesta análise, verificou que “em todos os nove Estados-membros existe necessidade de reforçar a eficácia das transferências sociais na redução da pobreza“, uma vez que, apesar dos mecanismos de apoio existentes, muitas pessoas continuam em risco.

Ademais, identificou que “alguns Estados-membros” enfrentam dificuldades relacionadas com baixos níveis de aprendizagem ao longo da vida, fracas competências digitais e elevadas taxas de abandono escolar precoce. “Continua a ser crucial reforçar o investimento em capital humano e melhorar o alinhamento entre as competências das pessoas e as necessidades do mercado de trabalho”, defende.

Por fim, também alguns Estados-membros “registam elevadas percentagens de jovens que não trabalham, não estudam nem frequentam formação”.

“Quatro países enfrentam desafios ligados a baixas taxas de emprego e elevados níveis de desemprego. São necessários esforços adicionais para integrar melhor os grupos sub-representados no mercado de trabalho”, refere.

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