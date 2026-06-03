Hoje nas notícias: Carris, turismo e greves

O pedido de indemnização apresentado pela família de uma vítima do acidente no Elevador da Glória e o abrandamento das reservas de verão nos hotéis nacionais estão entre os temas em destaque. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta quarta-feira.

Família de vítima do acidente no Elevador da Glória exige um milhão de euros à Carris

A família de Ana Paula, funcionária da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa que morreu no acidente do Elevador da Glória, apresentou uma ação no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa em que exige 1.050.000 euros à Carris, à Fidelidade e à Mntc, a empresa que fazia a manutenção da infraestrutura. O pedido abrange a perda da vida, o sofrimento antes da morte, danos morais do marido e da filha e rendimentos que a família deixou de receber. A petição aponta falhas na aquisição, montagem, manutenção, fiscalização e controlo técnico do ascensor e atribui também responsabilidades ao Estado por falta de fiscalização externa.

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Serviços mínimos obrigatórios podem não ser suficientes para limitar impacto das greves

O Governo quer tornar obrigatória a prestação de serviços mínimos nos setores que asseguram necessidades impreteríveis, como é o caso dos transportes, deixando para decisão apenas a dimensão desses serviços. Especialistas em direito laboral alertam que uma imposição automática pode comprimir excessivamente o direito à greve e violar o artigo 57.º da Constituição, defendendo que a avaliação deve continuar a ser feita caso a caso, com base nos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade. A proposta alarga ainda a lista de setores abrangidos aos cuidados a idosos, doentes, pessoas com deficiência e crianças institucionalizadas.

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Dona da Fnac e da MediaMarkt compra 11 lojas da Staples Portugal

A Fnac Darty, dona da Fnac e da MediaMarkt, chegou a acordo para adquirir a totalidade de 11 lojas da Staples Portugal, localizadas em Lisboa, Cascais, Setúbal, Lagoa, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Barcelos, Penafiel, Viana do Castelo, Vila do Conde e Santarém. A operação surge quase três anos depois da aquisição da MediaMarkt em Portugal e num período em que o mercado nacional tem sido o de melhor desempenho do grupo. Nos primeiros três meses do ano, a faturação em Portugal cresceu 7,4%, para 112,1 milhões de euros.

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Incerteza e cautela travam reservas dos portugueses para as férias de verão

Os portugueses estão a adiar a marcação das férias de verão e a hotelaria nacional já regista uma quebra nas reservas do mercado interno. Num inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal, os residentes são apontados por 68% dos hoteleiros como um dos três principais mercados entre junho e setembro, menos dez pontos percentuais do que no período homólogo. Espanhóis, franceses e norte-americanos também refrearam a procura, enquanto britânicos e alemães aumentaram as reservas, num contexto em que os hotéis antecipam quebras na ocupação e na estada média.

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Seguradoras travam fraudes de 87 milhões e detetam 13 mil acidentes falsos

As fraudes detetadas pelas seguradoras em Portugal ascenderam a 87 milhões de euros em 2024 nos ramos analisados pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), valor correspondente a indemnizações consideradas indevidas e que não foram pagas. O ramo automóvel liderou, com mais de 13 mil casos comprovados e cerca de 40 milhões de euros em pedidos de indemnização, num total de 154 mil sinistros suspeitos em todos os segmentos. A APS identifica ainda expressão relevante em multirriscos, acidentes de trabalho e vida risco, destacando a fraude organizada com prestadores de serviços como a mais preocupante.

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