Karl Lagerfeld Residences arranca vendas em 10 países

A promotora imobiliária Overseas deu o pontapé de saída nas vendas dos dez apartamentos do edifício de ultra-luxo Karl Lagerfeld Residences, o primeiro da categoria branded residences em Lisboa. Estará à venda em 10 países – Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, EUA, Brasil, Dubai, China – e foi esta terça-feira apresentado oficialmente no Museu da Eletricidade.

Numa sala em tons negro e branco, como Karl Lagerfeld teria gostado, a maquete iluminada dos novos edifício, deixou ver o que está a pensado para as Karl Lagerfeld Residences, um “nicho dentro do nicho, ultra-luxo”, como descreveu Pedro Vicente ao ECO Avenida.

Um edifício de 10 apartamentos, amenities, serviços de luxo, um duplex cujo teto da sala é o fundo de uma piscina e, prometem a Overseas e a marca, “uma ligação a Lisboa”. É o “primeiro projeto da União Europeu” que, no futuro, será “zero emissões”, como salientou Pedro Vicente, CEO da Overseas na sua apresentação. Todo o vidro existente nas construções que ocupam agora este espaço será reciclado para o novo espaço.

O projeto inclui referências ao universo criativo de Karl Lagerfeld, como o preto e branco. Pier Paolo Righi, CEO e presidente da Karl Lagerfeld, lembrou que a presença da marca no projeto surge como uma extensão do seu universo para a arquitetura, uma das paixões do designer alemão. Na fachada, outro detalhe evoca o artista – o vermelho.

Pedro Vicente recordou que Lagerfeld desenhava um traço vermelho à volta dos desenhos quando os considerava aprovados. Essa memória será evocada através de azulejos vermelhos da fábrica portuguesa Viúva Lamego da fachada.

O edifício recebeu a aprovação para construção em abril e deverá estar concluído em 2028. Pedro Vicente estabelece como marco do êxito da operação a venda de metade dos apartamentos até ao final do ano.

As Karl Lagerfeld Residences já foram apresentadas em Paris, pela Overseas, e nos EUA, pela consultora imobiliária Corcoran Atlantic, uma filial da empresa com o mesmo nome, que detém o exclusivo da comercialização para este mercado. Já houve pedidos de informação de clientes internacionais, sobretudo “norte-americanos, brasileiros e angolanos, além de compradores europeus ligados a cidades de moda, como Milão”, precisa Hugo Santos Ferreira, CEO da Corcoran em Portugal.

A informação sobre preços não será pública. Hugo Santos Ferreira explica que os potenciais compradores terão de passar por um processo de qualificação, incluindo acordos de confidencialidade e prova de fundos, antes de acederem aos valores e a detalhes do projeto. “Não é só a questão de ser um projeto caro, é um projeto muito exclusivo, aspiracional e seletivo”, afirmou.

Entre as perguntas mais frequentes dos potenciais compradores estão os acabamentos, as amenities, os serviços, as tipologias e as áreas. O projeto inclui spa, piscina de flutuação de água salgada e um sistema sensorial Vivaldi.