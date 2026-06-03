Lucro da Inditex sobe 5,4% no primeiro trimestre. “Crescimento é baseado em volume e não no aumento de preços”

As vendas da Inditex, detentora de marcas como Zara, Massimo Dutti ou Oysho, cresceram cresceram 5,8% no primeiro trimestre de 2026, para 8,7 mil milhões de euros, divulgou a empresa galega esta quarta-feira. “O crescimento é baseado em volume e não no aumento de preços”, afirmou Gorka Garcia-Tapia, diretor de relações exteriores, numa sessão de perguntas e respostas, após a apresentação dos resultados.

Questionado sobre o impacto da situação geopolítica nos resultados do grupo, Andrés Sánchez Iglesias, administrador financeiro, garantiu que “o impacto dos custos de transporte é ainda limitado” e que a Inditex adapta “a cadeia de abastecimento globalmente”.

“A capacidade operacional do grupo é um dos pontos fortes do nosso modelo de negócios. Flexibilidade, adaptabilidade e proximidade”, disse o diretor de relações com os investidores, garantindo também que o ambiente geopolítico já está refletido nas perspetivas de crescimento para o resto do ano.

Questionado sobre a situação no Médio Oriente, Gorka García-Tapia lembrou que “a região é diversa e com impactos diversos”. A Inditex tem 480 lojas na região e “todas estão abertas”.

O lucro bruto da Inditex aumentou 6,9%, para 5,4 mil milhões de euros e a margem bruta atingiu 61,2%, de acordo com o comunicado da empresa.

O EBITDA subiu 7,3%, para 2,6 mil milhões de euros. O EBIT cresceu 7,0%, para 1,8 mil milhões de euros, enquanto o resultado antes de impostos avançou 5,5 %, também para 1,8 mil milhões.

O resultado líquido aumentou 5,4%, para 1,4 mil milhões de euros. A posição líquida de caixa era de 10,8 mil milhões de euros no final do trimestre.

Entre 1 de maio e 1 de junho de 2026, as vendas em loja e online a câmbio constante cresceram 11,5 % face ao mesmo período de 2025. A empresa prevê “um impacto cambial negativo de 1 % nas vendas de 2026” e uma margem bruta estável, com variação de 50 pontos base, segundo o comunicado.

A empresa fechou o período com 5 456 lojas e realizou operações de otimização da rede de retalho em 44 mercados. Essas operações incluíram remodelações, relocalizações, novas aberturas e absorções. Este processo continua, garantiu Andrés Sánchez Iglesias.

Questionados sobre o volume de vendas realizado em self check-out, a direção da Inditex disse que “continua a crescer”, sem, no entanto, apresentar números concretos. Na apresentação de resultados anuais, a companhia revelou que todas as lojas passariam a funcionar desta forma e que estavam a eliminar os antigos alarmes.