Madrid apresenta listas de espera mais curtas nas principais especialidades cirúrgicas do que a média nacional

A Comunidade de Madrid apresenta melhores listas de espera nas grandes especialidades cirúrgicas, uma vez que, em traumatologia, opera em 83 dias a menos do que a média nacional, em oftalmologia em 33 dias a menos e em cirurgia geral e do aparelho digestivo em 69 dias a menos.

A análise dos dados mais recentes do Sistema de Informação sobre Listas de Espera (SISLE), elaborado pelo Ministério da Saúde, coloca a Comunidade de Madrid numa posição diferenciada, uma vez que se destaca por realizar mais intervenções e por as realizar mais cedo. O tempo médio de espera cirúrgica em Madrid situa-se nos 50 dias, contra os 121 dias da média nacional. Isto significa operar 71 dias mais cedo do que o conjunto do sistema.

Ainda mais significativo é o facto de a percentagem de doentes com mais de seis meses de espera, em Madrid, mal atingir os 0,8%, contra os 21,6% do conjunto nacional. Ou seja, a lista de espera prolongada — aquela que mais impacto tem na qualidade de vida do doente — é bastante residual nesta região.

Estes dados contrastam com a capacidade real de resposta do Sistema Nacional de Saúde (SNS), o que reflete um estrangulamento nas listas de espera em determinadas áreas. Mais concretamente, a traumatologia conta com 200 584 doentes à espera de intervenção; a oftalmologia, com 172 974; a cirurgia geral e do aparelho digestivo, com 149 749; e a urologia, com 75 086, lideram a pressão assistencial em Espanha.

Menos espera na traumatologia

Na traumatologia, uma das especialidades mais procuradas e com maior complexidade organizacional, o tempo médio de espera no conjunto do SNS atinge os 137 dias, enquanto em Madrid se reduz para 54, o que representa menos 83 dias. A diferença aumenta se compararmos com outras comunidades, pois na Andaluzia a espera ascende a 187 dias e na Catalunha a 154.

A situação é semelhante na oftalmologia, onde Madrid regista um tempo médio de espera de 44 dias, contra os 77 dias do conjunto do SNS, o que representa uma diferença de mais de um mês. A agilidade na resolução dos problemas que afetam a visão é especialmente relevante, uma vez que influencia diretamente a autonomia e a qualidade de vida dos doentes.

Na cirurgia geral e do aparelho digestivo, outra das áreas estruturais do sistema, a diferença volta a ser significativa: 44 dias em Madrid contra 113 a nível nacional (menos 69). O mesmo acontece na Urologia, onde a espera média é de 74 dias a menos (48 dias na Comunidade de Madrid contra os 122 do SNS).

Os dados dos chamados processos cirúrgicos selecionados — que incluem intervenções frequentes como cataratas, próteses de anca ou hérnias — reforçam a mesma ideia. Neste grupo, o tempo médio de espera em Madrid é de 47 dias, contra os 93 do conjunto do SNS, enquanto a percentagem de doentes com mais de seis meses na lista situa-se nos 0,4%, muito longe dos 13% a nível nacional.

A vantagem de Madrid

A eficácia da rede hospitalar madrilena e o seu modelo de gestão de colaboração público-privada permitem que alguns centros reduzam não só os tempos da média nacional, mas também os da própria comunidade nas especialidades mais sobrecarregadas. De acordo com os últimos dados de abril do Serviço de Saúde de Madrid (SERMAS), o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz (FJD), carro-chefe do modelo de gestão mista, apresenta tempos de espera muito reduzidos nas especialidades de Traumatologia: 24,29 dias; Oftalmologia: 13,3; ou Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo: 8,3. Por último, em Urologia, a espera no FJD é de 8,4 dias.

O mesmo padrão observa-se noutros hospitais de gestão público-privada, como o Hospital Geral de Villalba ou o Hospital Rey Juan Carlos. No Hospital de Villalba, o tempo de espera para uma cirurgia oftalmológica é de 5,08 dias; para urologia, de 5,88 dias; para cirurgia geral e do aparelho digestivo, de 8,22 dias; e para uma intervenção de traumatologia, de 15,29 dias. No Hospital Rey Juan Carlos, demora-se apenas 3,53 dias a aceder a uma cirurgia geral e do aparelho digestivo; 10,78 dias para traumatologia cirúrgica; 14,1 para urologia e 17 para oftalmologia.

Estes três hospitais, juntamente com o Hospital Universitário Infanta Elena — também de gestão mista —, são os quatro centros que registam os menores tempos de espera para intervenções cirúrgicas em toda a rede madrilena. O Hospital Universitário Geral de Villalba lidera a classificação com um tempo médio de espera de 11,13 dias, seguido pelo Hospital Universitário Rey Juan Carlos com 15,24 dias, a FJD em terceiro lugar — e em primeiro entre os de alta complexidade — com 18,42 dias; e em quarto lugar o Hospital Universitário Infanta Elena, com 23,41 dias.