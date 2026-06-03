Megaprojeto de luxo do clã Trump está a incendiar as ruas da Albânia

Milhares de pessoas saíram às ruas em Tirana, na Albânia, na noite de terça-feira, para protestar contra um projeto de resort de luxo avaliado em cerca de 1,4 mil milhões de euros, associado à empresa de investimento de Jared Kushner, genro do presidente norte-americano Donald Trump, avança a Reuters.

O empreendimento em causa prevê a construção de um complexo turístico de grande escala numa zona costeira do Adriático considerada ambientalmente sensível, incluindo áreas próximas da paisagem protegida de Vjosa-Narta e da ilha de Sazan. Ambientalistas alertam que o projeto poderá destruir habitats de espécies como flamingos, focas e tartarugas marinhas, além de alterar de forma irreversível praias praticamente intactas.

Os manifestantes concentraram-se em frente ao gabinete do primeiro-ministro albanês, Edi Rama, numa nova ação de protesto contra o projeto. No local, os participantes carregavam flamingos insufláveis e cartazes com frases como: “A nação não está à venda” e “Não quero a Albânia como o Dubai”, numa crítica direta à transformação da costa para desenvolvimento turístico de luxo associado ao investimento em causa.

Em algumas manifestações, houve confrontos com seguranças privados após a instalação de cercas em áreas costeiras protegidas. Os manifestantes exigem a suspensão imediata do projeto e denunciam o que consideram ser uma ameaça à preservação ambiental e ao acesso público ao litoral.

O primeiro-ministro albanês defendeu o projeto, sublinhando a importância de o país manter uma porta aberta ao investimento estrangeiro. “É muito importante que continuemos acolhedores, que continuemos justos e que, em nenhuma circunstância, sejamos estigmatizados como um país onde os investidores são recebidos com hostilidade”, afirmou, num comunicado citado pela Reuters.

Em declarações feitas na capital albanesa, ao lado de António Costa, presidente do Conselho Europeu, o primeiro-ministro rejeitou os apelos para interromper o projeto. Edi Rama foi ainda mais direto quanto ao futuro do empreendimento, garantindo: “Não há absolutamente nenhuma hipótese de o investimento parar enquanto eu estiver aqui.”