Portugal eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU

Portugal foi eleito esta quarta-feira como membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com duração de dois anos, garantindo assim o regresso a um dos principais órgãos da ONU responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais. Para os dois lugares competia com a Alemanha e a Áustria, que acabou por ser também eleita.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já reagiu e afirmou ser uma “vitória sem precedentes, a primeira logo à primeira volta”, e que representa “o trabalho feito ao longo destes 13 anos por vários governos e presidentes, mas sobretudo nos últimos dois anos”.

(em atualização)