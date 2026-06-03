Em atualização Portugal eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU
Portugal foi eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU esta quarta-feira. Áustria ficou com o outro lugar vago.
Portugal foi eleito esta quarta-feira como membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com duração de dois anos, garantindo assim o regresso a um dos principais órgãos da ONU responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais. Para os dois lugares competia com a Alemanha e a Áustria, que acabou por ser também eleita.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já reagiu e afirmou ser uma “vitória sem precedentes, a primeira logo à primeira volta”, e que representa “o trabalho feito ao longo destes 13 anos por vários governos e presidentes, mas sobretudo nos últimos dois anos”.
(em atualização)
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