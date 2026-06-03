Primavera Sound Porto espera 120 mil festivaleiros e superar os 57 milhões de retorno económico

A poucos dias da abertura das portas do Primavera Sound Porto a 11 de junho, o Parque da Cidade transforma-se num estaleiro a céu aberto com quatro palcos já montados, estruturas metálicas e cabos espalhados. Centenas de pessoas ultimam os preparativos para o recinto receber mais 10 mil festivaleiros do que os 110 mil de 2025, uma edição que gerou um impacto económico de 57 milhões de euros que a organização espera superar este ano. A 10 de junho o festival abre-se à cidade com um warm up de entrada gratuita, nos Jardins do Palácio de Cristal, numa parceria com o município.

Os dados foram avançados esta quarta-feira durante uma visita aos bastidores do festival que já vai na sua 13ª edição, e que acontece de 11 a 14 de junho, com The xx, Gorillaz e Massive Attack como cabeças de cartaz.

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, e restante comitiva da vereação tiveram a oportunidade de acompanhar a reta final de montagem deste festival que conta com 650 mil euros de apoio municipal.

“A minha presença e dos vereadores é um sinal claro do nosso reconhecimento e compromisso com este festival que tem características únicas. Todos ganhamos com o Primavera Sound”, começa por assinalar Pedro Duarte no final da visita ao recinto. Desde logo, evidencia, “o impacto económico” que gera na cidade – em 2025 cifrou-se nos 57 milhões de euros – e o “contributo para projeção da cidade no resto do país e no estrangeiro”, captando um perfil de turista que acaba por pernoitar mais dias na cidade e contribuir para a economia local.

A minha presença e dos vereadores é um sinal claro do nosso reconhecimento e compromisso com este festival que tem características únicas. Todos ganhamos com o Primavera Sound. Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal do Porto

“Este é um festival que também ajuda a tornar a cidade especial. Não tenho grandes dúvidas em afirmar que vamos ter uma melhor edição de sempre“, enfatiza o autarca. Mas este ano há ainda “o propósito deste festival envolver e integrar a cidade“; o que acontece já a 10 de junho, um dia antes do arranque oficial do evento, com um warm up aberto ao público nos Jardins do Palácio de Cristal, numa iniciativa do município e da organização do festival.

Em palco Ela Minus, Marquise e Giovani Cidreira fazem uma antecipação do Primavera Sound, levando a cultura de forma gratuita aos munícipes da Invicta. A organização espera receber no recinto do festival 120 mil pessoas, sobretudo provenientes de – o top 5 dos festivaleiros.

Dos 120 mil festivaleiros esperados este ano, entre 12 a 15 mil são de nacionalidade estrangeira que “se tornou um público fiel ao festival desde 2012”, nota José Barreiro, diretor e fundador do Primavera Sound Porto, após a visita aos bastidores do evento que tem uma capacidade diária de 40 mil pessoas. No top 5 dos países visitantes estão, elenca, Portugal, Reino Unido, Espanha, Itália e Alemanha.

Ainda assim, avança José Barreiro ao ECO/Local Online, o Primavera Sound Porto registou este ano um aumento do público americano, que já ascende aos 800 visitantes, e que, à semelhança das restantes pessoas não residentes na cidade do Porto, contribuem substancialmente para a economia local.

“Além do bilhete do festival, um turista tem despesas com a estadia num hotel, [as refeições] nos restaurantes, entre outros custos. Temos um público com poder económico“, assinala José Barreiro que acrescenta um dado que o deixa “orgulhoso”: Depois da região do Porto – representa 35 a 40% do público nacional (65% do total) –, Lisboa é a segunda cidade portuguesa com mais peso neste evento.

“Haver milhares de lisboetas a virem a este festival do Norte é motivo de orgulho, porque o Porto tem um evento que mobiliza o país inteiro, além do turista internacional”, destaca o diretor e fundador do Primavera Sound.

Primavera Sound em números: