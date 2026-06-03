Racing recebe a certificação da AENOR e da LALIGA que atesta a excelência formativa das camadas de base do futebol profissional

O certificado reconhece o trabalho do clube cantábrico na formação desportiva, educativa e humana dos seus jogadores e jogadoras das camadas de base, no âmbito de um modelo que avalia processos estratégicos, operacionais e de acompanhamento ligados ao desenvolvimento integral dos jovens. A entrega do reconhecimento teve lugar nos Campos de Sport de El Sardinero, durante o intervalo do jogo entre o Racing e o Cádiz CF, após o qual a equipa cantábrica se sagrou campeã da Segunda Divisão.

David de Pastors, diretor-geral da AENOR Confía, entregou a certificação a Gonzalo Colsa, diretor de Futebol Educativo do Real Racing Club. Participaram também no evento Manolo Higuera, presidente do clube; Sebastián Ceria, presidente da Fundação; Juan Florit, responsável pelos Projetos Desportivos da LALIGA, e os capitães de todas as equipas das camadas de base do Real Racing Club.

A certificação «Excelência no Modelo Formativo Integral de Centros de Formação de Futebol» visa acompanhar os clubes na melhoria contínua das suas estruturas de formação, através de uma abordagem baseada em processos e no cumprimento de mais de 50 indicadores. O objetivo é reforçar a contribuição dos centros de formação para o desenvolvimento humano, académico e desportivo dos jovens futebolistas.

Esta certificação tem a sua origem em 2024, com o trabalho impulsionado pela AENOR em conjunto com o Club Atlético Osasuna para certificar a excelência da sua base com uma certificação ad hoc, um marco inicial que serviu de base para o desenvolvimento posterior. A partir dessa experiência, a LALIGA impulsionou o desenvolvimento de um modelo para todos os clubes até à sua versão atual, apoiado no seu Plano Nacional de Melhoria e Otimização das Formações.

Com a certificação agora concedida ao Real Racing Club, a AENOR e a LALIGA consolidam um padrão de excelência e boas práticas na gestão de centros de formação, com especial atenção à profissionalização dos processos, à comunicação, aos sistemas de controlo e à proteção dos menores.

A LALIGA salientou que este tipo de acreditações contribui para reforçar a confiança em toda a cadeia de valor, desde os clubes até às famílias e potenciais sócios, ao confiar a uma entidade certificadora externa a avaliação do cumprimento das normas definidas para os modelos de formação das camadas de base.