Roménia quer reforçar defesas aéreas após ataque com drone russo

A Roménia procura reforçar os sistemas de defesa aérea com a ajuda dos aliados, dias depois do Estado-membro da NATO ter sido alvo de um drone que atingiu um prédio e feriu duas pessoas em Galati, perto da fronteira com a Ucrânia. O ataque foi atribuído à Rússia.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Roménia, Oana Toiu, afirmou que ainda não há indícios de que a Rússia tenha atacado intencionalmente o prédio de 10 andares na sexta-feira passada. Contudo, alerta para a urgência de fortalecer as capacidades contra drones para defender o território.

“É bastante claro que precisamos de aumentar a vigilância aérea e as capacidades de defesa aérea em todo o flanco leste (da NATO). Há um consenso de que precisamos de uma melhor defesa aérea no flanco leste, e não apenas na Roménia. Mas para nós a pressão é ainda maior”, vincou Oana Toiu, citada pela France 24, acrescentando que a Roménia tem uma longa fronteira com a Ucrânia que se estende ao longo do rio Danúbio até ao Mar Negro.

A responsável romena frisou que levaria mais um ou dois anos para que os novos equipamentos militares, provenientes do programa de empréstimos europeu SAFE, pudessem ser usados pelas Forças Armadas do país, que, recentemente, assinou contratos com a empresa alemã Rheinmetall no valor de 5,7 mil milhões de euros.

A Roménia tem vindo a acelerar a modernização das suas Forças Armadas nos últimos anos, acompanhando a tendência de aumento dos gastos militares observada em vários países europeus e impulsionada pelas incertezas do conflito na Europa.