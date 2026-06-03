Rúben Dias é o novo rosto da CUF para a Vida Saudável

A primeira iniciativa desta colaboração é a campanha "A Seleção vai à CUF. Agora é a sua vez.", lançada a propósito do Mundial 2026.

O futebolista Rúben Dias é o novo Embaixador CUF para a Vida Saudável. A parceria visa transformar o conhecimento clínico em influência social, promovendo a saúde preventiva junto do público em geral, com um foco particular nos homens e nas gerações mais jovens.

A parceria pretende então unir o rigor e a disciplina da alta performance do atleta à credibilidade médica da CUF, traduzindo temas de saúde em mensagens simples e inspiradoras para o quotidiano, explica a marca.

A primeira iniciativa desta colaboração é a campanha “A Seleção vai à CUF. Agora é a sua vez.”, lançada a propósito do Mundial 2026. Com criatividade da BBDO e planeamento de meios da Initiative, a campanha procura aproximar a medicina desportiva de elite do cidadão comum.

O atleta será o rosto de diversas ativações e iniciativas de literacia ao longo do tempo. “Cuidar da saúde é uma parte essencial da preparação, da consistência e da capacidade de superar desafios. Esta parceria com a CUF permite-me partilhar essa mensagem com mais pessoas e, em particular, com os mais jovens, mostrando que os hábitos que criamos hoje podem fazer a diferença durante toda a vida”, afirma Rúben Dias, citado em comunicado.

Para Ana Allen Lima, diretora de marketing e experiência do cliente da CUF, a escolha do atleta deve-se aos valores de “rigor, disciplina e resiliência” que este representa, fundamentais para a prevenção e vida saudável. “Com esta parceria, queremos levar a literacia em saúde mais longe, com uma linguagem próxima, credível e mobilizadora“, aponta.

A CUF é, desde 2019, parceira da Federação Portuguesa de Futebol, sendo responsável pelo acompanhamento clínico das Seleções Nacionais.