Advocatus

SRS Legal promove seis advogados, dois a coordenadores

A SRS Legal promoveu Miguel Pereira Bonifácio e Solange Fernandes, da área de Corporate & Finance, a associados coordenadores.

A SRS Legal promoveu Miguel Pereira Bonifácio e Solange Fernandes, da área de Corporate & Finance, a Associado Coordenador. No âmbito do plano de carreira, promoveu ainda António Pape (Corporate & Finance) e Renato Miguel Pires (Imobiliário) a Associado Sénior, bem como Ana Margarida Cerqueira (Laboral) e Gonçalo Mimoso (Corporate & Finance) a Associado Principal.

Estas promoções inserem-se no modelo de desenvolvimento profissional da SRS Legal e “refletem a confiança nas competências, dedicação e potencial dos advogados promovidos, reconhecendo o seu contributo para o crescimento sustentado da sociedade e para a excelência do serviço prestado aos clientes”, segundo comunicado do escritório.

Em particular, as promoções a Associado Coordenador representam “um importante passo no percurso profissional dos advogados envolvidos, reforçando a capacidade de liderança e coordenação das equipas da Sociedade e contribuindo para a consolidação das respetivas áreas de prática”.

César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo, Managing Partners da SRS Legal, afirmam: “Acreditamos que o crescimento da SRS Legal se constrói através do reconhecimento do mérito e da criação de oportunidades para o desenvolvimento dos nossos profissionais. Estas promoções refletem percursos de dedicação, competência e compromisso com os valores do escritório. Estamos certos de que todos continuarão a desempenhar um papel relevante no reforço da nossa capacidade de resposta aos clientes e no desenvolvimento futuro da firma.”

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