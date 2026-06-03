BRANDS' ECO

BRANDS' ECO Startup World Cup Portugal revela as 50 selecionadas para a edição de 2026

  • Conteúdo Patrocinado
  • 9:01

As startups irão competir por uma vaga na Grand Finale da Startup World Cup, em Silicon Valley, em outubro. O evento em Lisboa terá lugar na Unicorn Factory nos dias 17 e 18 de junho.

A Startup World Cup (SWC) Portugal acaba de revelar as 50 startups selecionadas para a edição de 2026 da competição, que terá lugar nos dias 17 e 18 de junho, na Unicorn Factory Lisboa. A grande vencedora da etapa irá representar o país na Grand Finale, em Silicon Valley (São Francisco), em outubro, onde estará em disputa um investimento direto de 1 milhão de dólares. A Startup World Cup, a maior competição global de startups, é promovida pela Pegasus Tech Ventures.

Para além da possibilidade de representar o país na final mundial, as startups portuguesas passam também a ser elegíveis para um potencial investimento de até 1 milhão de euros por parte da Caixa Capital, sociedade de capital de risco da Caixa Geral de Depósitos. O investimento poderá ser realizado numa ou em duas startups participantes, sendo a decisão tomada de forma independente pela Caixa Capital, de acordo com a sua estratégia de investimento e sujeita aos respetivos processos de avaliação e due diligence.

Conheça a lista completa das 50 startups selecionadas:

  1. AdPriva
  2. AiTecServ
  3. AmpliAqua
  4. AuthenticTeamz
  5. Barifix
  6. blue-auth
  7. Coalex.ai
  8. Comudel
  9. Cozecare
  10. DIG-IN
  11. e-Security.BIO
  12. Enline
  13. Famel
  14. FiberSight
  15. Gazelle Wind Power
  16. GetVocal
  17. GoParkly
  18. Granter
  19. GreenDash
  20. Growappy
  21. Immersiv
  22. Lampsy Health
  23. Meetball
  24. Metatissue
  25. MYCANCER
  26. NEXI
  27. NisAI
  28. Octo Health
  29. Open Finance AI
  30. OrganoStemTech
  31. PhotoUP
  32. Psychomeasure
  33. RINU
  34. ROOTKey
  35. RTBeamTech (FLASHGuard)
  36. Savearth
  37. Seedsight
  38. Sendfy
  39. Simplifyer
  40. SOARCARE
  41. SuperGuide
  42. Timer
  43. TruMarket
  44. Tyttra
  45. VeriCasa
  46. Vet Before Pet
  47. Victory Gadget
  48. Windcredible
  49. YELHOW
  50. ZeroPact

Durante o evento, as 50 startups selecionadas terão a oportunidade de apresentar os seus modelos de negócio perante investidores, executivos e líderes do ecossistema de inovação. Deste grupo, 40 startups irão realizar um pitch de apresentação com a duração de um minuto, enquanto as 10 startups finalistas apresentam um pitch de 5 minutos, seguido de Q&A de 3 minutos, que serão avaliados pelo painel de júri responsável pela escolha da startup vencedora da edição portuguesa.

A edição de 2026 da Startup World Cup Portugal irá reunir empreendedores, investidores, mentores, empresas e líderes do ecossistema nacional e internacional num ambiente focado em inovação, investimento e crescimento global. O evento é organizado pela Linhas Comunicação, Fast Track Ventures e Unicorn Factory Lisboa, contando com a Caixa Capital como parceiro estratégico. A edição deste ano conta ainda com o apoio da Brisa, Galp, Antas da Cunha, Fidelidade, Unicre, DXC Technology e FounderNexus enquanto patrocinadores, bem como da Startup Portugal, EIT Health, AmCham Portugal, FLAD, AICEP, ANI, Embaixada dos Estados Unidos, ECO, 3cket, Blank e Algarve Evolution enquanto parceiros institucionais.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Startup World Cup Portugal revela as 50 selecionadas para a edição de 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.