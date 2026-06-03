Startup World Cup Portugal revela as 50 selecionadas para a edição de 2026

A Startup World Cup (SWC) Portugal acaba de revelar as 50 startups selecionadas para a edição de 2026 da competição, que terá lugar nos dias 17 e 18 de junho, na Unicorn Factory Lisboa. A grande vencedora da etapa irá representar o país na Grand Finale, em Silicon Valley (São Francisco), em outubro, onde estará em disputa um investimento direto de 1 milhão de dólares. A Startup World Cup, a maior competição global de startups, é promovida pela Pegasus Tech Ventures.

Para além da possibilidade de representar o país na final mundial, as startups portuguesas passam também a ser elegíveis para um potencial investimento de até 1 milhão de euros por parte da Caixa Capital, sociedade de capital de risco da Caixa Geral de Depósitos. O investimento poderá ser realizado numa ou em duas startups participantes, sendo a decisão tomada de forma independente pela Caixa Capital, de acordo com a sua estratégia de investimento e sujeita aos respetivos processos de avaliação e due diligence.

Conheça a lista completa das 50 startups selecionadas:

AdPriva AiTecServ AmpliAqua AuthenticTeamz Barifix blue-auth Coalex.ai Comudel Cozecare DIG-IN e-Security.BIO Enline Famel FiberSight Gazelle Wind Power GetVocal GoParkly Granter GreenDash Growappy Immersiv Lampsy Health Meetball Metatissue MYCANCER NEXI NisAI Octo Health Open Finance AI OrganoStemTech PhotoUP Psychomeasure RINU ROOTKey RTBeamTech (FLASHGuard) Savearth Seedsight Sendfy Simplifyer SOARCARE SuperGuide Timer TruMarket Tyttra VeriCasa Vet Before Pet Victory Gadget Windcredible YELHOW ZeroPact

Durante o evento, as 50 startups selecionadas terão a oportunidade de apresentar os seus modelos de negócio perante investidores, executivos e líderes do ecossistema de inovação. Deste grupo, 40 startups irão realizar um pitch de apresentação com a duração de um minuto, enquanto as 10 startups finalistas apresentam um pitch de 5 minutos, seguido de Q&A de 3 minutos, que serão avaliados pelo painel de júri responsável pela escolha da startup vencedora da edição portuguesa.

A edição de 2026 da Startup World Cup Portugal irá reunir empreendedores, investidores, mentores, empresas e líderes do ecossistema nacional e internacional num ambiente focado em inovação, investimento e crescimento global. O evento é organizado pela Linhas Comunicação, Fast Track Ventures e Unicorn Factory Lisboa, contando com a Caixa Capital como parceiro estratégico. A edição deste ano conta ainda com o apoio da Brisa, Galp, Antas da Cunha, Fidelidade, Unicre, DXC Technology e FounderNexus enquanto patrocinadores, bem como da Startup Portugal, EIT Health, AmCham Portugal, FLAD, AICEP, ANI, Embaixada dos Estados Unidos, ECO, 3cket, Blank e Algarve Evolution enquanto parceiros institucionais.