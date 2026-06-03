BRANDS' ECO Startup World Cup Portugal revela as 50 selecionadas para a edição de 2026
As startups irão competir por uma vaga na Grand Finale da Startup World Cup, em Silicon Valley, em outubro. O evento em Lisboa terá lugar na Unicorn Factory nos dias 17 e 18 de junho.
A Startup World Cup (SWC) Portugal acaba de revelar as 50 startups selecionadas para a edição de 2026 da competição, que terá lugar nos dias 17 e 18 de junho, na Unicorn Factory Lisboa. A grande vencedora da etapa irá representar o país na Grand Finale, em Silicon Valley (São Francisco), em outubro, onde estará em disputa um investimento direto de 1 milhão de dólares. A Startup World Cup, a maior competição global de startups, é promovida pela Pegasus Tech Ventures.
Para além da possibilidade de representar o país na final mundial, as startups portuguesas passam também a ser elegíveis para um potencial investimento de até 1 milhão de euros por parte da Caixa Capital, sociedade de capital de risco da Caixa Geral de Depósitos. O investimento poderá ser realizado numa ou em duas startups participantes, sendo a decisão tomada de forma independente pela Caixa Capital, de acordo com a sua estratégia de investimento e sujeita aos respetivos processos de avaliação e due diligence.
Conheça a lista completa das 50 startups selecionadas:
- AdPriva
- AiTecServ
- AmpliAqua
- AuthenticTeamz
- Barifix
- blue-auth
- Coalex.ai
- Comudel
- Cozecare
- DIG-IN
- e-Security.BIO
- Enline
- Famel
- FiberSight
- Gazelle Wind Power
- GetVocal
- GoParkly
- Granter
- GreenDash
- Growappy
- Immersiv
- Lampsy Health
- Meetball
- Metatissue
- MYCANCER
- NEXI
- NisAI
- Octo Health
- Open Finance AI
- OrganoStemTech
- PhotoUP
- Psychomeasure
- RINU
- ROOTKey
- RTBeamTech (FLASHGuard)
- Savearth
- Seedsight
- Sendfy
- Simplifyer
- SOARCARE
- SuperGuide
- Timer
- TruMarket
- Tyttra
- VeriCasa
- Vet Before Pet
- Victory Gadget
- Windcredible
- YELHOW
- ZeroPact
Durante o evento, as 50 startups selecionadas terão a oportunidade de apresentar os seus modelos de negócio perante investidores, executivos e líderes do ecossistema de inovação. Deste grupo, 40 startups irão realizar um pitch de apresentação com a duração de um minuto, enquanto as 10 startups finalistas apresentam um pitch de 5 minutos, seguido de Q&A de 3 minutos, que serão avaliados pelo painel de júri responsável pela escolha da startup vencedora da edição portuguesa.
A edição de 2026 da Startup World Cup Portugal irá reunir empreendedores, investidores, mentores, empresas e líderes do ecossistema nacional e internacional num ambiente focado em inovação, investimento e crescimento global. O evento é organizado pela Linhas Comunicação, Fast Track Ventures e Unicorn Factory Lisboa, contando com a Caixa Capital como parceiro estratégico. A edição deste ano conta ainda com o apoio da Brisa, Galp, Antas da Cunha, Fidelidade, Unicre, DXC Technology e FounderNexus enquanto patrocinadores, bem como da Startup Portugal, EIT Health, AmCham Portugal, FLAD, AICEP, ANI, Embaixada dos Estados Unidos, ECO, 3cket, Blank e Algarve Evolution enquanto parceiros institucionais.
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