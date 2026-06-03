Tekever duplica investimento em França para 200 milhões

A Tekever vai reforçar o seu investimento em França para 200 milhões de euros em cinco anos e criar 200 postos de trabalho no país. Até ao final do ano a fabricante de drones nacional estima ter no país 100 trabalhadores, antecipando em dois anos o objetivo traçado pela companhia durante a edição do ano passado do Choose France.

“A França rapidamente tornou-se um pilar estratégico da visão europeia da Tekever. Há um ano, assumimos um compromisso industrial de longo prazo na oitava edição da Choose France. Estamos a acelerar esse compromisso, visto que o nosso progresso tem sido mais rápido do que o previsto em operações, recrutamento, parcerias e planeamento industrial. A nossa ambição é clara: construir, a partir da França, uma infraestrutura industrial soberana e voltada para a exportação de sistemas autónomos nos setores de defesa, segurança e espaço”, refere Ricardo Mendes, cofundador e CEO da Tekever, citado em comunicado.

Há cerca de um ano, durante o evento organizado pelo presidente Francês Macron, Choose France, a empresa portuguesa anunciou um investimento de 100 milhões, com a criação de 100 postos de trabalho em três anos em França. No país, a unicórnio tem neste momento escritórios em Toulouse, e uma unidade de produção em Cahors, com arranque de produção este verão.

A nossa ambição é clara: construir, a partir da França, uma infraestrutura industrial soberana e voltada para a exportação de sistemas autónomos nos setores de defesa, segurança e espaço. Ricardo Mendes CEO da Tekever

Com 4.500 metros quadrados, o complexo de Cahors inicialmente irá abrigar atividades de fim de produção, incluindo a montagem, integração e teste de veículos aéreos não tripulados, e “até o final do verão de 2026”, a sua capacidade deverá ser “gradualmente expandida para incluir todas as operações de produção”, referia em meados de fevereiro porta-voz da companhia ao ECO/eRadar. Na altura a empresa tinha já cerca de 40 colaboradores, tendo anunciado agora o objetivo de atingir os 100 trabalhadores até ao final do ano, antecipando a meta de atingir esse valor em três anos.

No país, a empresa quer ainda instalar um centro de formação e testes. “O futuro centro de formação e testes na região da Nova Aquitânia encontra-se atualmente em fase de aprovação técnica pelas autoridades locais, devido à natureza única das atividades de teste de voo com sistemas autónomos”, adianta porta-voz da Tekever ao ECO/eRadar quando questionado sobre o andamento deste projeto.

“Ao longo do último ano, passamos da ambição à execução em França. Inauguramos nosso novo escritório em Toulouse, avançamos com a unidade industrial em Cahors, construímos parcerias estratégicas e aceleramos o recrutamento. Esta nova fase de investimentos irá permitir-nos consolidar ainda mais a nossa presença no ecossistema francês e desenvolver capacidades soberanas de dupla utilização, projetadas, produzidas e desenvolvidas em escala em França”, diz Nadia Maaref, diretora-geral da Tekever França, citada em comunicado.

Neste mercado, no âmbito do espaço, a fabricante de drones nacional está a ajudar o Estado francês a “fortalecer a autonomia espacial”. A empresa faz parte do consórcio liderado pela Loft Orbital, com participação da Thales Alenia Space, para construir o primeiro satélite SAR (que permite obter imagens de elevada resolução mesmo com céus nublados e em período noturno) soberano francês, no âmbito do projeto DESIR. O programa “visa fortalecer a autonomia espacial da França a longo prazo, particularmente em inteligência, vigilância e reconhecimento”.

Abertura nos EUA e Letónia, reforço no Reino Unido

O reforço de investimento da empresa em França é conhecido depois do anúncio da abertura de escritório nos EUA (na Carolina do Norte) e na Letónia, marcando neste último caso mais um passo na expansão da empresa no mercado europeu.

No Reino Unido, a empresa tem prevista a abertura da sua quarta unidade de produção em Swindon, tendo anunciado, com abertura para este mês, um novo centro de engenharia em Bristol, com capacidade para até 150 pessoas.

Neste mercado, onde a empresa tem contratos com o Ministério de Defesa britânico, a companhia tem em marcha um plano de investimento de 470 milhões de euros, a cinco anos, com a criação de cerca de 1.000 postos de trabalho.

Este ano, a empresa anunciou ainda um reforço na Ucrânia, com um novo hub de I&D.