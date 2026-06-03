Defesa

Trump participa na cimeira “mais importante de sempre” da NATO em julho

  • Lusa
  • 19:44

Rubio disse acreditar que a próxima cimeira, que reunirá os 32 países membros no início de julho na capital turca, Ancara, "é provavelmente a mais importante da história da organização".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai participar na próxima cimeira da NATO, na Turquia em julho, afirmou hoje o secretário de Estado Marco Rubio, sublinhando que deverá ser “a mais importante da história” da Aliança Atlântica.

“O próprio Presidente participará na próxima cimeira da NATO. Ainda fazemos parte da NATO, mas a NATO precisa de mudanças significativas“, disse a uma comissão no Congresso, no segundo dia de audição.

Rubio disse acreditar que a próxima cimeira, que reunirá os 32 países membros no início de julho na capital turca, Ancara, “é provavelmente a mais importante da história da organização, porque há certas questões que precisam de ser esclarecidas e resolvidas”.

O Presidente norte-americano tem criticado fortemente os países europeus por se recusaram a apoiá-lo na guerra que iniciou com Israel contra o Irão.

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