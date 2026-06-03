Ucrânia atinge São Petersburgo no arranque do ‘Davos’ de Putin
A Ucrânia atingiu com drones uma das mais importantes infraestruturas de armazenamento e exportação de combustíveis da Rússia, em São Petersburgo, horas antes do início do fórum económico anual.
A Ucrânia atacou com drones de longo alcance um terminal de petróleo em São Petersburgo na madrugada de quarta-feira, horas antes do início do fórum económico anual dinamizado pelo presidente Vladimir Putin na cidade russa.
O ataque à cidade natal de Putin e anfitriã do seu próprio “Davos”, criado para atrair investimentos estrangeiros e reforçar que a Rússia não está isolada globalmente, ocorre num momento de crescente tensão, em que ambos os lados intensificam os ataques mútuos, após Moscovo ter realizado um dos maiores ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia.
“Instalações importantes em território russo foram atingidas na noite passada. Entre elas, o Terminal de Petróleo de São Petersburgo, que fica a cerca de 1.100 quilómetros da Ucrânia. Alvos puramente militares na base de Kronstadt também foram atingidos”, afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, através da rede social X.
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O ataque noturno foi uma operação conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia, das Forças de Sistemas Não Tripulados, das Forças de Operações Especiais, da Inteligência de Defesa da Ucrânia e do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia.
As autoridades russas confirmaram que o ataque foi realizado com drones de longo alcance, mas não se o terminal de petróleo, o maior do noroeste da Rússia, foi atingido.
“Na madrugada de hoje, instalações de infraestrutura nos distritos de Kronstadt, Kirovsky e Krasnoselsky foram atacadas por drones nazistas ucranianos. Diversas instalações foram danificadas. Várias pessoas ficaram feridas, mas não houve vítimas mortais”, afirmou Alexandre Beglov, governador de São Petersburgo, através do <a href=”http://”>Telegram.
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