Ucrânia atinge São Petersburgo no arranque do ‘Davos’ de Putin

A Ucrânia atacou com drones de longo alcance um terminal de petróleo em São Petersburgo na madrugada de quarta-feira, horas antes do início do fórum económico anual dinamizado pelo presidente Vladimir Putin na cidade russa.

O ataque à cidade natal de Putin e anfitriã do seu próprio “Davos”, criado para atrair investimentos estrangeiros e reforçar que a Rússia não está isolada globalmente, ocorre num momento de crescente tensão, em que ambos os lados intensificam os ataques mútuos, após Moscovo ter realizado um dos maiores ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia.

“Instalações importantes em território russo foram atingidas na noite passada. Entre elas, o Terminal de Petróleo de São Petersburgo, que fica a cerca de 1.100 quilómetros da Ucrânia. Alvos puramente militares na base de Kronstadt também foram atingidos”, afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, através da rede social X.

O ataque noturno foi uma operação conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia, das Forças de Sistemas Não Tripulados, das Forças de Operações Especiais, da Inteligência de Defesa da Ucrânia e do Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia.

As autoridades russas confirmaram que o ataque foi realizado com drones de longo alcance, mas não se o terminal de petróleo, o maior do noroeste da Rússia, foi atingido.

“Na madrugada de hoje, instalações de infraestrutura nos distritos de Kronstadt, Kirovsky e Krasnoselsky foram atacadas por drones nazistas ucranianos. Diversas instalações foram danificadas. Várias pessoas ficaram feridas, mas não houve vítimas mortais”, afirmou Alexandre Beglov, governador de São Petersburgo, através do <a href=”http://”>Telegram.