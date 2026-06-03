UE avança para primeiras negociações de adesão da Ucrânia

A União Europeia (UE) desbloqueou esta quarta-feira o processo para a entrada da Ucrânia no clube europeu, após garantir o levantamento do veto da Hungria. O acordo de Budapeste era o passo que faltava para arrancar com as negociações formais com Kiev, que devem ser anunciadas na próxima reunião dos chefes da diplomacia europeia a 15 de junho.

“Isto representa um marco significativo no caminho para a integração europeia e envia uma forte mensagem de unidade e determinação da UE”, afirmou a Presidência cipriota do Conselho da UE, que detém a presidência rotativa neste semestre.

Os Estados-membros deram luz verde ao início dessas negociações, tanto com a Ucrânia como com a Moldávia, também candidata à adesão, durante a reunião dos Embaixadores Permanentes da União Europeia realizada em Bruxelas, segundo informou a Presidência cipriota em exercício.

O primeiro bloco das negociações contempla 33 capítulos, agrupados em seis blocos temáticos. O primeiro bloco contempla o Estado de direito, os direitos humanos e o sistema judicial. Há dois anos que a Ucrânia e a Moldova estão na porta de entrada do bloco comunitário.

A luz verde ao processo surgiu após a novo líder húngaro Peter Magyar alcançar um “acordo histórico” com Kiev sobre os direitos da minoria húngara residente na Ucrânia. “Chegámos a um acordo abrangente com a Ucrânia sobre a expansão dos direitos linguísticos, educacionais, culturais e políticos da minoria húngara”, escreveu o primeiro-ministro nas redes sociais.