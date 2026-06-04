American Airlines suspende rotas durante o verão devido ao aumento dos combustíveis

A American Airlines suspendeu temporariamente algumas rotas durante verão, numa altura em que os elevados custos do combustível para aviação devido à guerra com o Irão continuam a pressionar os orçamentos das companhias aéreas.

Em comunicado, a companhia aérea, sediada no Texas, explicou que ajustou o serviço em “rotas selecionadas” durante os meses de agosto e setembro, e que os passageiros afetados receberão alternativas de viagem ou reembolsos.

A American Airlines justificou a decisão com os elevados custos do combustível, acrescentando que as mudanças anunciadas estão alinhadas com as tendências no setor, mas garantiu que não está, para já, a cancelar permanentemente nenhuma rota.

Ainda assim, as suspensões durante o verão poderão agravar as dificuldades para os passageiros, que já enfrentam menos opções de voos e preços mais elevados, com companhias aéreas de todo o mundo a cancelarem voos ou a reduzirem horários nos próximos meses.

Muitas companhias aéreas estão também a aumentar taxas ou a cortar outros benefícios numa tentativa de reduzir custos, depois de o preço do combustível para aviação — que pode representar cerca de 30% das despesas das companhias — ter disparado devido ao conflito no Médio Oriente.

Na semana passada, o preço do barril rondava os 142 dólares, segundo a International Air Transport Association, abaixo do pico registado em abril, mas muito acima dos 99 dólares por barril registados antes de os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irão no final de fevereiro.

A American Airlines não confirmou as rotas que estarão suspensas em agosto e setembro, mas meios de comunicação norte-americanos referem que serão afetadas seis rotas, sobretudo a partir de Los Angeles e outros destinos na América do Norte.