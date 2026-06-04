Bolsas abrem mistas nos EUA com indefinição face a acordo de paz

A bolsa em Wall Street abriu com os três principais índices a rumarem em diferentes direções. Na Europa, a tendência é maioritariamente positiva mas sem grande convicção. A “pairar” sobre os investidores está a perspetiva de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irão, a qual, para já, permanece muito incerta.

O industrial Dow Jones abriu a subir 1,19% para os 51.289 pontos, em contramão com o índice de referência S&P500 e o tecnológico Nasdaq. O S&P500 cai 0,19% para 7.539,69 pontos e o Nasdaq penetra mais no vermelho, com uma quebra de 0,91% para 26.608 pontos.

A Reuters aponta que os dois índices que se lançaram no vermelho estão a ser prejudicados por um deslizar a pique das ações da Broadcom, depois de a empresa ter reiterado a sua previsão de que iria arrecadar 100 mil milhões de dólares com a venda dos seus chips para inteligência artificial. A Broadcom perdia 15,19% para os 406,05 dólares pouco após a abertura. Caso a dimensão das perdas se mantenha até ao final da sessão, a cotada pode perder 350 mil milhões de dólares em valor de mercado.

Entre as cotadas norte-americanas, destaque também para a SpaceX, liderada por Elon Musk. O roadshow para investidores começa esta quinta-feira, antecedendo a sua estreia em bolsa a 12 de junho. A empresa pretende captar 75 mil milhões de dólares num IPO recorde que a avaliará em 1,75 biliões de dólares, colocando-a entre as 10 maiores empresas cotadas nos EUA.

A aparente falta de entusiasmo em Wall Street verifica-se enquanto os investidores avaliam em que ponto estão as hostilidades entre Estados Unidos e Irão. O sentimento é de cautela, enquanto se aguardam sinais mais claros relativamente a um acordo de paz que o presidente Donald Trump afirmou que poderia estar selado no fim de semana. Contudo, nem todos os sinais são positivos: o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, publicou que não existiu ainda nenhum “progresso tangível” nas conversações.

Os dados semanais dos pedidos de subsídio de desemprego mostraram que o número de norte-americanos a solicitar o apoio aumentou mais do que o esperado na semana passada.

Na Europa, o índice de referência Stoxx 600 está a subir uns ligeiros 0,27% para os 622,91 pontos. Também o alemão DAX, o francês CAC 40 e o espanhol Ibex 35 seguem em trajetória ascendente, com valorizações de 0,58%, 1,09% e 0,54%, respetivamente. Já a resvalar para o vermelho está o inglês FTSE 100, que cai 0,06% para os 10326,54 pontos. Face à abertura, o Stoxx inverteu a tendência negativa, o FTSE reduz o ‘pessimismo’ passando a uma quebra mais fraca, e os restantes referidos reforçaram as subidas.

O português PSI resvala 0,48% para os 8.956,54 pontos, com o contributo negativo das energéticas EDP, EDP Renováveis e Galp. A Renováveis e Galp seguem a cair em torno dos 0,3%, enquanto a EDP marca o vermelho mas mantém-se mais próxima da linha de água. É, aliás, em torno desta linha que seguem a cotar a maioria das empresas que constituem o PSI, quer as que estão a desvalorizar como aquelas que conseguem espreitar terreno positivo.