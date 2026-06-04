Cessar-fogo no Líbano traz esperança de acordo de paz entre EUA e Irão. Trump vê possível entendimento no fim de semana

Israel e o Líbano chegaram a acordo para avançar com um novo cessar-fogo após conversações mediadas pelos Estados Unidos, informa a Reuters, citando a administração norte-americana. Este passo está a alimentar as esperanças de progresso quanto a um acordo que estabeleça o fim do conflito que opõe os EUA e Israel ao Irão. Isto, depois de Donald Trump ter apontado o fim de semana como um prazo possível para os países de ambos os lados do conflito chegarem a acordo.

O cessar-fogo é relevante na medida em que Teerão estabeleceu o fim dos ataques ao Líbano como condição para qualquer acordo de paz com Washington, ameaçando mesmo aliar-se ao Hezbollah caso Israel mantivesse ou intensificasse os ataques no território.

O presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou esta quinta-feira que o cessar-fogo entrará em vigor num prazo de 24 horas após a aprovação de todas as partes envolvidas. Contudo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, indicou também esta quinta-feira que as forças militares continuarão a atacar o Líbano, lançando dúvidas quanto ao acordo.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que poderá haver progressos nas negociações com o Irão já este fim de semana. “Se acontecer, poderá ser durante o fim de semana“, disse Trump aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca. O presidente referiu ainda que as partes estavam a trabalhar para separar a reabertura do estreito do conflito no Líbano.

Os ataques israelitas mataram pelo menos seis pessoas no sul do Líbano. Em paralelo, as forças iranianas atacaram o Kuwait, danificando um aeroporto e ferindo na sequência dezenas de pessoas — 63, de acordo com o britânico The Guardian –, incluindo militares norte-americanos. Ainda na quarta-feira, Estados Unidos e Irão trocaram ataques no Golfo, “num dos combates mais intensos” desde o início de abril, segundo a Reuters.

Apesar da instabilidade, os preços do petróleo registam esta quinta-feira um alívio, no contexto de esperança de que o cessar-fogo no Líbano possa ajudar Washington e o Irão a pôr um ponto final no conflito que mantém o estreito de Ormuz maioritariamente encerrado. A cotação do barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, seguia a descer 2,79% para os 95 dólares no final desta manhã.