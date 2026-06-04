Concurso para apoiar a inovação produtiva das PME publicado esta semana

O tão aguardado concurso para apoiar a inovação produtiva e qualificação de PME, que já tem empresas interessadas em investir há quase um ano, vai ser publicado ainda esta semana, garantiu ao ECO a presidente do Compete. Em causa estão 182,5 milhões de euros.

O concurso para Inovação Produtiva de PME e micro empresas de outros territórios, com uma dotação de 254 milhões de euros e uma taxa de cofinanciamento de 40%, foi anunciado em maio de 2025, mas nunca saiu do papel. No plano de avisos divulgado no início do ano estava previsto para abril deste ano, mas na atualização publicada em maio, o concurso foi adiado para o final desse mês (29 de maio), mas acabou por não ser publicado nessa data.

O ECO questionou a presidente do Compete sobre quando é esperada a publicação do aviso e Alexandra Vilela garantiu que “sairá até final da semana”.

Como este é um tipo de apoio muito solicitado pelas PME, foi aberto um registo de pedido de auxílio a 30 de julho de 2025, o que permitiu às empresas manifestarem o seu interesse em candidatar-se, tornando elegíveis as despesas relativas a esse investimento desde esse momento. Por isso, há empresas a aguardar o concurso há quase um ano.

O concurso terá uma dotação de 182,5 milhões de euros e visa apoiar o crescimento e competitividade das PME do Norte, Centro, Alentejo, Área Metropolitana de Lisboa e Algarve.

No entanto, quando o concurso esteve previsto em abril de 2025 a dotação reservada era de 254 milhões de euros, com uma taxa de cofinanciamento de 40%. O apoio seria para a “criação de um novo estabelecimento”; aumentar a “capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento corresponder no mínimo a 20% da capacidade instalada em relação ao ano pré-projeto” ou ainda a “diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente” ou “alteração fundamental do processo global de produção”, sendo que, neste caso, “os custos elegíveis devem exceder a amortização e depreciação dos ativos associados ao processo a modernizar no decurso dos três exercícios fiscais precedentes”.