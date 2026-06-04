Murtra: “A soberania europeia passa por simplificar a regulação, construir tecnologia própria e assumir o risco de falhar”

O presidente executivo da Telefónica, Marc Murtra, defendeu esta quarta-feira, em Barcelona, durante a sua participação no encontro Cercle d’Economia 2026, a necessidade de acelerar o desenvolvimento de capacidades tecnológicas próprias na Europa para reforçar a sua autonomia estratégica e garantir a competitividade do continente num contexto marcado pela inteligência artificial, computação quântica e novos sistemas autónomos.

Durante a sua intervenção na mesa-redonda «IA e soberania tecnológica europeia», moderada por Cristian Canton, diretor associado do Barcelona Supercomputing Center, e que contou também com a participação de Antoine Bordes, diretor científico da Helsing, Murtra destacou que a Europa dispõe de todos os elementos necessários para liderar a próxima vaga de inovação tecnológica, mas precisa de atuar com maior rapidez, ambição e capacidade de execução.

Sublinhou que o desenvolvimento tecnológico se tornou um fator determinante para a competitividade económica, a produtividade, a resiliência e a capacidade de decisão dos países. Neste contexto, defendeu que a autonomia estratégica não implica isolamento, mas sim a capacidade de desenvolver e controlar capacidades críticas em áreas como a energia, as infraestruturas digitais, os semicondutores ou a inteligência artificial.

«A autonomia estratégica é o conceito relevante. Nenhuma economia é completamente independente, mas a Europa deve reforçar as suas capacidades para reduzir dependências excessivas em tecnologias-chave», afirmou.

Neste âmbito, valorizou o papel das empresas europeias de telecomunicações como plataformas fundamentais para o desenvolvimento tecnológico da região. «Estamos numa época de escala. Se queremos desenvolver tecnologia na Europa, temos de desenvolver escala», assinalou.

Murtra destacou que a Europa necessita e está a reforçar todas as camadas tecnológicas que sustentam a inteligência artificial, desde a energia e as infraestruturas até aos modelos e aplicações especializadas, e afirmou que a Telefónica está a contribuir para esse objetivo através das suas redes, infraestruturas digitais e projetos estratégicos de nova geração.

Defendeu ainda que as infraestruturas digitais são um elemento essencial para a implementação da inteligência artificial e para garantir que a Europa possa desenvolver tecnologias próprias em áreas estratégicas. Neste sentido, destacou a contribuição da Telefónica para o ecossistema digital europeu através das suas redes, infraestruturas, capacidades tecnológicas e projetos ligados ao desenvolvimento de novas capacidades digitais.

Recordou igualmente que a Telefónica está a impulsionar iniciativas destinadas a reforçar as capacidades tecnológicas europeias e o desenvolvimento de infraestruturas estratégicas para a nova economia digital.

Explicou que a empresa está imersa num processo de transformação para se consolidar como o principal facilitador tecnológico para cidadãos, empresas e administrações públicas, promovendo a adoção de capacidades digitais que impulsionem a competitividade europeia nos próximos anos. Salientou também a importância de fomentar uma colaboração mais estreita entre os setores público e privado, incluindo as instituições europeias, para acelerar a inovação e favorecer o crescimento de projetos tecnológicos de dimensão continental.

Na sua opinião, a autonomia estratégica europeia exige a combinação de investimento, capacidade industrial, inovação, talento e uma visão partilhada de longo prazo. Neste sentido, defendeu que «construir tecnologia própria é o caminho para defender os valores europeus», ao mesmo tempo que reforça a competitividade e a autonomia do continente, contribuindo também para preservar valores fundamentais relacionados com a democracia, a dignidade das pessoas e a liberdade de expressão.

Defendeu igualmente a necessidade de simplificar a regulação e orientar os esforços para a geração de tecnologia e capacidades industriais. «Simplificar não significa eliminar regulação, mas priorizar aquilo que impulsiona a inovação, a competitividade e a autonomia estratégica», explicou.

Durante a sua intervenção, destacou também que «a soberania europeia passa por simplificar a regulação, construir tecnologia própria e assumir o risco de falhar», acrescentando que o desenvolvimento tecnológico é também uma ferramenta para reforçar os valores que caracterizam o projeto europeu. «Gerar tecnologia não só nos oferece autonomia; também pode representar valores muito importantes relacionados com a democracia, a dignidade das pessoas e a liberdade.»

Concluiu com uma mensagem de confiança na capacidade da Europa para liderar a próxima revolução tecnológica: «A Europa tem o PIB, tem o talento, tem os engenheiros, tem as empresas e tem as instituições.»

Num outro momento da sua intervenção, Murtra celebrou a «mudança copernicana» que, na sua opinião, a Comissão Europeia protagonizou nos últimos quatro meses relativamente à consolidação do setor das telecomunicações. Referia-se à nova orientação sobre fusões e aquisições, assim como a iniciativas como a Lei dos Serviços Digitais, que considera mais favoráveis à consolidação, uma reivindicação antiga das operadoras.

O executivo catalão afirmou que em Bruxelas ocorreu uma verdadeira «mudança de prioridades», com uma aposta clara na «simplificação da regulação» e no apoio à «autonomia estratégica».

Acrescentou que, se a Europa pretende desenvolver tecnologia própria, precisa também de desenvolver escala, e que as empresas de telecomunicações são atualmente os únicos atores europeus com essa dimensão. Por isso, insistiu na necessidade de permitir que estas empresas cresçam e se consolidem.

Na sua perspetiva, existe atualmente «unanimidade no diagnóstico», como demonstra o amplo consenso alcançado pelos relatórios Letta e Draghi, e o importante agora é executar e garantir que os incentivos estão corretamente alinhados. Murtra apelou ainda à superação do «medo de assumir riscos» associado à simplificação regulatória e defendeu uma colaboração mais estreita entre os setores público e privado.

Relativamente à autonomia estratégica, o presidente da Telefónica considera que a Europa enfrenta uma «enorme fragilidade» perante os Estados Unidos. «Não somos capazes de regular as empresas tecnológicas norte-americanas a partir da Europa e apenas temos de observar as negociações entre a Europa e os Estados Unidos em matérias bilaterais. Não temos capacidade suficiente; temos vulnerabilidades perigosas e reais», concluiu.