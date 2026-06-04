Pérez quer levar Mourinho do Benfica para o Real Madrid. Paga cláusula de 15 milhões

A Sport Lisboa e Benfica SAD indica que, caso Florentino Pérez ganhe as eleições para presidente do Real Madrid, pretende contratar José Mourinho para treinador desta equipa. A contratação, a realizar-se, deverá ser fechada por 15 milhões de euros.

A comunicação foi feita pelo clube da Luz esta quinta-feira, através de um comunicado publicado na página do regulador dos mercados, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, lê-se que a candidatura do presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid “manifestou a firme intenção” de contratar o atual treinador do Benfica, José Mourinho, caso Pérez vença as eleições para a presidência deste clube. As referidas eleições estão próximas, tendo sido agendadas para este domingo, 7 de junho. “A verificar-se tal

cenário, a contratação será realizada pelo valor de 15 milhões de euros”, informa o clube das águias.

Os 15 milhões são o valor correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho que Mourinho detém com o Sport Lisboa e Benfica. O contrato de José Mourinho previa que este ficasse nas rédeas do clube da Luz por mais um ano. Contudo, as águias já tinham novos planos: segundo tem vindo a ser noticiado, Marco Silva deverá deixar o londrino Fulham para treinar a equipa vermelha e branca.