PSI alinha com bolsas europeias em quebras tímidas na expectativa de acordo de paz entre EUA e Irão

A tendência na Europa é de cautela, numa altura em que os investidores se mantêm expectantes com a possibilidade de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irão. Os preços do petróleo cotado em Londres aliviam mais de 1,5%.

O principal índice nacional, o PSI, segue esta manhã com uma ligeira quebra, na ordem dos 0,22% para os 8978,86 pontos. A arrastar o índice para o vermelho estão os pesos pesados Galp e EDP Renováveis, que caem 0,62% para os 19,23 euros e 1,44% para os 14,33 euros, respetivamente. Do lado das quebras estão também a Semapa, Nos, Ibersol e BCP.

A contrariar a tendência negativa estão as também pesadas EDP e Jerónimo Martins, que sobem, respetivamente, 0,18% para os 4,47 euros e 0,79% para os 17,95 euros. A destacarem-se no verde com os maiores saltos estão as construtoras Mota Engil e Teixeira Duarte, que valorizam 1,96% para os 4,58 euros e 1,85% para os 41,35 cêntimos, respetivamente.

O índice nacional segue, desta forma, a tendência europeia. O índice europeu de referência Stoxx 600 está a cair uns ligeiros 0,16% para os 620,21 pontos. A resvalar para o vermelho está também o inglês FTSE 100, que cai 0,57% para os 10272,75 pontos. Já o alemão DAX, o francês CAC 40 e o espanhol Ibex 35 mantêm-se à tona, com valorizações de 0,22%, 0,75% e 0,38%, respetivamente.

De acordo com a Reuters, o movimento tímido das ações europeias verifica-se numa altura em que os investidores estão atentos aos desenvolvimentos no Oriente Médio e à assinatura de um eventual acordo de paz para pôr fim ao conflito que já dura meses. O sentimento é de cautela, enquanto se aguardam sinais mais claros, relativamente a um acordo que o presidente Donald Trump afirmou que poderia estar selado no fim de semana.

Apesar da expectativa, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, publicou que não existiu ainda nenhum “progresso tangível” nas conversações com os Estados Unidos, e deixou a ameaça: “Qualquer ato hostil vai ser colmatado com uma resposta imediata e decisiva”.

O barril de Brent, que é negociado em Londres e serve de referência à Europa, apresenta uma quebra de 1,51% para os 96,33 dólares, num contexto de cessar-fogo entre Líbano e Israel e perante a iminência do esperado acordo.