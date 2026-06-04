Roberto Jiménez considera «protecionista» e «viável» a proposta da LaLiga sobre o início da época 2026-2027

O ex-futebolista Roberto Jiménez, responsável pelo Gabinete do Jogador da LaLiga, classificou como «protecionista» e «viável» a proposta apresentada pela entidade patronal aos sindicatos para o arranque da temporada 2026-2027 no fim de semana de 14 a 16 de agosto, considerando que esta cumpre «integralmente» o período de descanso previsto no acordo coletivo.

Roberto Jiménez, que passou por clubes como Atlético de Madrid, Benfica, Olympiacos, Espanyol e Alavés, lidera o Gabinete do Jogador da LaLiga desde dezembro de 2025, ou seja, há cerca de seis meses. Esta área procura reforçar a relação com os futebolistas e os seus representantes, bem como impulsionar iniciativas orientadas para o bem-estar, desenvolvimento profissional e acompanhamento dos jogadores.

Além disso, este gabinete atua como interlocutor junto de associações e organismos ligados ao universo dos jogadores. «Tem sido uma etapa muito exigente e, ao mesmo tempo, muito entusiasmante. Conseguimos visitar praticamente metade dos balneários da LaLiga, o que nos permitiu não só apresentar aos jogadores todos os projetos que temos para eles, mas também recolher diretamente as suas opiniões, preocupações e sensibilidades em relação à LaLiga», afirmou em declarações à Europa Press.

Jiménez revelou ainda que, esta semana, vários jogadores que participaram no programa Global Players estiveram na sede da LaLiga. Alguns deles terminaram recentemente a carreira e outros continuam no ativo. O programa LaLiga Business School, exclusivo para futebolistas, procura ajudá-los a desenvolver competências para além dos relvados.

Entre os projetos que destaca deste primeiro semestre de trabalho está o LaLiga Season Recap 26, que reuniu dados e momentos marcantes de cada jogador da LaLiga num vídeo personalizado com uma música original composta por Mike Towers para a ocasião. «Como surgiu? Como forma de reconhecimento por tudo o que fizeram ao longo da temporada e para que os jogadores possam também estreitar a ligação com os adeptos», explicou.

Para a próxima temporada, o gabinete já iniciou o projeto Player Career & Engagement, que ajudará os clubes a desenvolver e profissionalizar estruturas de apoio e acompanhamento aos futebolistas. «Este projeto pretende melhorar o bem-estar dos jogadores no seu dia a dia fora dos relvados», indicou.

«O principal objetivo para a próxima época não é outro senão continuar o mais próximo possível dos jogadores, promovendo uma relação transparente e próxima com eles, assim como com os restantes organismos envolvidos. Começando já pela elaboração do calendário da temporada 2026-2027», acrescentou.

Calendário 2026-2027

Jiménez garantiu que a proteção do descanso e da saúde dos jogadores é uma «prioridade partilhada» com os sindicatos.

«Estamos a tentar encontrar a fórmula mais adequada para garantir essa proteção. Já realizámos três reuniões com a AFE em busca de consenso. A proposta da LaLiga cumpre integralmente o acordo coletivo: respeita os 21 dias de férias previstos para os futebolistas e também os 20 dias de pré-temporada, cuja planificação cabe a cada clube», sublinhou.

Do lado da entidade patronal dos clubes, prosseguiu o responsável pelo Gabinete do Jogador da LaLiga, foram apresentadas «soluções concretas e flexíveis» para que a primeira jornada da LaLiga EA Sports possa realizar-se no fim de semana de 14 a 16 de agosto, como tem sido habitual nos últimos anos.

«E que os clubes afetados pelo Mundial possam disputar essa primeira jornada a meio da semana, depois de 14 de agosto, favorecendo a logística dentro das condições de equilíbrio e justiça desportiva para todos os clubes. Nem todos os jogadores serão afetados pelo Mundial. As análises realizadas indicam que, estatisticamente, apenas quatro equipas da LaLiga seriam realmente afetadas pela presença de jogadores que poderiam chegar às meias-finais ou à final do Mundial. Trata-se de uma proposta protecionista e viável», defendeu.

O calendário deverá integrar as competições europeias, as janelas FIFA, a Taça do Rei, os play-offs de subida e os compromissos internacionais. «Com o fator adicional de este Mundial se prolongar cerca de dez dias mais do que as edições anteriores, o que torna tudo ainda mais complexo. Propusemos à AFE que participasse connosco na explicação aos jogadores da realidade e das limitações do calendário para que possamos encontrar soluções partilhadas. Esperamos alcançar rapidamente um entendimento sem comprometer a sustentabilidade nem o normal desenvolvimento da competição», concluiu.