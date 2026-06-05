5 coisas que vão marcar o dia

No último dia de aulas dos 9.º, 11.º e 12.º anos no ensino público, destaque para a divulgação das taxas de juro e novos empréstimos pelo BdP e o relatório anual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 para Portugal pelo INE. O vice-presidente do Governo de Espanha desloca-se a Lisboa. Já lá fora, o Eurostat revela vários dados económicos.

Como evoluem as taxas de juro

O Banco de Portugal (BdP) divulga esta sexta-feira as taxas de juro dos novos créditos e depósitos bancários relativos a abril de 2026. Em março a taxa de juro média de novos depósitos a prazo subiu 0,06 pontos percentuais para 1,42%. A remuneração dos depósitos a prazo registou em março a maior subida desde outubro de 2023 a reboque da escalada do conflito no Médio Oriente.

Alunos dos 9.º, 11.º e 12.º das escolas públicas terminam ano letivo

Esta sexta-feira é o último dia de aulas do ano letivo 2025/2026 para os estudantes que frequentam os 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade nos estabelecimentos de ensino público do país. Termina assim o terceiro período.

Vice-presidente do Governo de Espanha no ISCTE

O vice-presidente do Governo de Espanha e a ministra do Trabalho Yolanda Díaz, e a ex-ministra portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, apresentam o livro “Governing Solidarity in European Labour Markets: Atypical Employment and Minimum Wage Reform in Spain and Portugal”. Paulo Marques, investigador e coordenador do Observatório do Emprego Jovem em Portugal e um dos autores da obra, também participa na iniciativa que acontece no Edifício Iscte – Conhecimento e Inovação, em Lisboa. A investigação ibérica concluiu que, entre 2015 e 2025, Portugal e Espanha registaram a maior redução da última década do emprego temporário entre os jovens.

Como evoluiu Portugal nas metas de sustentabilidade da ONU

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta esta sexta-feira o relatório anual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 para Portugal. Este documento analisa o comportamento do país face aos 183 indicadores da lista global dos 17 ODS das Nações Unidas.

Eurostat divulga dados sobre PIB, emprego e produtividade laboral

O Eurostat revela vários dados esta sexta-feira, nomeadamente sobre os principais agregados do Produto Interno Bruto (PIB) e emprego referentes ao primeiro trimestre de 2026. O gabinete europeu de estatística também publica a produtividade laboral do primeiro trimestre deste ano, assim como a produção nos serviços.