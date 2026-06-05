Allianz na corrida à compra da seguradora Caravela, mas só por 100%
Com 48% do capital do Toscafund à venda, a seguradora portuguesa despertou o interesse da Allianz por crescer em Portugal. Junta-se à italiana Reale.
A seguradora alemã Allianz pode estar na corrida à compra da Caravela, indica uma notícia publicada esta sexta-feira pelo Jornal Económico. Contactadas, ambas as seguradoras não comentam estas informações. Mas fontes contactadas por ECOseguros confirmam negociações em curso sem prazos definidos para a sua concretização.
A mesma fonte confirma “muito interesse” alemão na seguradora, que daria à Allianz um reforço do quarto lugar entre as seguradoras em Portugal, aumentando a quota de mercado em Portugal de 1,3% para 6,8% segundo valores de 2025. Já nos ramos Não Vida, levaria o conjunto Allianz e Caravela para 11% de quota de mercado, ainda em valores de 2025 e o conjunto dos prémios a superar os 1.150 milhões de euros.
A Allianz segue a italiana Reale no interesse pela aquisição da Caravela, mas pretende 100% do capital, o que implicaria o grupo de mais de uma dezena de acionistas a também vender o seu capital. Entre os minoritários, para além de Luís Cervantes, presidente da Caravela, as maiores participações são do empresário Mário Ferreira e das famílias Violas e Quintas.
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Allianz na corrida à compra da seguradora Caravela, mas só por 100%
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