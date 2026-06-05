ANA entregou estudo ambiental para expandir capacidade do aeroporto de Lisboa

A ANA já entregou o Estudo de Impacto Ambiental para aumentar a capacidade do Aeroporto Humberto Delgado de 38 para 40 movimentos por hora, avança o Expresso. As obras deverão arrancar no início de 2027.

O processo vai agora correr na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) durante vários meses, sendo sujeito a consulta pública, e é quase certo que terá a oposição de associações ambientalistas. Caso seja aprovado pela APA, a ANA terá ainda de entregar um Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).

O plano de investimentos para assegurar o aumento da capacidade no Aeroporto Humberto Delgado resulta de uma resolução do Conselho de Ministros aprovada em maio de 2024. A ANA irá entregar um segundo Estudo de Impacto Ambiental no início de 2027 para aumentar a capacidade de 40 para 42 movimentos por hora, afirmou o presidente executivo, Thierry Ligonnière, numa audição no Parlamento em janeiro.

A ANA, que é detida pela francesa Vinci, registou um lucro recorde de 599 milhões de euros em 2025, mais 16% do que em 2024.