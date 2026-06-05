Anthropic ajuda norte-americana NSA a utilizar o Claude Mythos em ciberataques

A Anthropic está a colaborar com a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) para implementar o Claude Mythos, o modelo de IA especializado em cibersegurança, em ciberataques ofensivos. Segundo o Financial Times, a empresa liderada por Dario Amodei destacou seis engenheiros para trabalhar diretamente na NSA, com o objetivo de orientar a utilização da tecnologia e adaptar os modelos a aplicações específicas.

De acordo com fontes próximas do processo citadas pelo FT, não está ainda confirmado se os engenheiros da Anthropic estão a apoiar ativamente a NSA na concretização de ciberataques. No entanto, uma das fontes afirmou que o Mythos seria útil para infiltrar redes de países como a China ou o Irão.

“A melhor forma de construir uma boa defesa é construir um bom ataque”, disse uma pessoa próxima da Anthropic, argumentando que os adversários dos Estados Unidos provavelmente também estão a desenvolver tecnologia ofensiva baseada em IA. “Se o Mythos não for utilizado para criar agentes de ataque, os adversários encontrarão uma forma de o fazer”, sublinhou.

A colaboração entre a Anthropic e a NSA surge mesmo numa altura em que está em curso a disputa entre a empresa e o Departamento de Defesa dos EUA, do qual a agência faz parte. Em março, a startup de Silicon Valley recusou autorizar a utilização dos seus modelos de inteligência artificial em sistemas de armas autónomas letais e em programas de vigilância em massa de cidadãos norte-americanos. A decisão levou a Administração Trump a classificar a empresa como um “risco para a cadeia de abastecimento”. Apesar das tensões, a nova parceria sugere uma aproximação entre as duas partes.

O Claude Mythos foi apresentado em abril, mas, nessa altura, apenas cerca de 40 empresas parceiras tinham acesso ao modelo. Desde o seu lançamento, a tecnologia gerou preocupações entre governos, instituições financeiras e empresas tecnológicas devido à sua capacidade de detetar e explorar vulnerabilidades de software. No entanto, na terça-feira, a Anthropic anunciou que irá disponibilizar o Claude Mythos a mais de 15 países e cerca de 150 organizações em todo o mundo, deixando de restringir o acesso ao modelo no território norte-americano.

A Anthropic tem estado no centro das atenções nos últimos dias. Na segunda-feira, a empresa apresentou confidencialmente um pedido de entrada em bolsa, numa operação que poderá avaliá-la em mais de um bilião de dólares. Já no final de maio, a empresa de IA concluiu uma nova ronda de financiamento junto de investidores, angariando 65 mil milhões de dólares e alcançando uma avaliação de 965 mil milhões de dólares (cerca de 830 mil milhões de euros, ao câmbio atual), ultrapassando a OpenAI, que tinha sido recentemente avaliada em 852 mil milhões de dólares.