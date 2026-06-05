Borja Ibáñez, diretor científico do CNIC e cardiologista da Fundação Jiménez Díaz, recebe o Prémio Rei Jaime I

O médico Borja Ibáñez, cardiologista de intervenção do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz (FJD), diretor científico do Centro Nacional de Investigações Cardiovasculares Carlos III (CNIC) e líder de grupo no Centro de Investigação Biomédica em Rede de Doenças Cardiovasculares (Cibercv), foi distinguido com o Prémio Rei Jaime I 2026 na categoria de Investigação Clínica e Saúde Pública.

Os Prémios Rei Jaime I distinguem a excelência científica, investigadora, tecnológica e empresarial em Espanha. Na edição de 2026, o júri distinguiu sete investigadores e empreendedores nas categorias de Investigação Básica, Economia, Investigação Biomédica, Investigação Clínica e Saúde Pública, Proteção do Ambiente, Novas Tecnologias e Empreendedorismo.

O júri premiou o doutor Ibáñez pelas suas contribuições para a melhoria dos cuidados clínicos prestados a doentes com doenças cardíacas, através do desenvolvimento de ensaios clínicos fundamentais para o tratamento da cardiopatia isquémica e da insuficiência cardíaca, bem como pela sua atividade de investigação na prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares.

Este reconhecimento destaca um percurso centrado na transferência do conhecimento gerado em laboratório para a prática clínica, com o objetivo de melhorar a prevenção e o tratamento das doenças cardiovasculares. O seu trabalho combina investigação básica, inovação tecnológica e ensaios clínicos destinados a responder a questões de grande relevância para a prática médica.

Entre as suas contribuições mais recentes destaca-se a liderança do ensaio Reboot, promovido pelo CNIC, cujos resultados forneceram novas evidências sobre a utilização de betabloqueadores após um enfarte do miocárdio em doentes com função cardíaca preservada. Este estudo, um dos maiores ensaios clínicos independentes realizados em cardiologia na Europa, questionou uma prática médica estabelecida durante décadas e abriu caminho a uma medicina cardiovascular mais personalizada, baseada na evidência e adaptada ao perfil de risco de cada doente.

Outro dos projetos liderados por Ibáñez é o React, um estudo internacional que procura modificar a prevenção cardiovascular através de uma abordagem de medicina de precisão baseada na deteção precoce da aterosclerose, mesmo em idades muito jovens. O estudo incluiu 16 mil pessoas assintomáticas entre os 18 e os 69 anos em Espanha e na Dinamarca, recorrendo a uma avaliação clínica completa, análises sanguíneas, medições antropométricas, ecografia vascular tridimensional das carótidas e artérias femorais, TAC das artérias coronárias e exame da retina, entre outros procedimentos. Esta abordagem oferece uma visão integrada do início e progressão da doença muito antes do aparecimento de sintomas clínicos como enfarte do miocárdio, AVC, morte súbita ou demência.

Além disso, coordena o projeto europeu Resilience, financiado pelo programa Horizonte 2020 da União Europeia, cujo objetivo é proteger o coração de doentes que superaram um cancro e reduzir o risco de insuficiência cardíaca associada a determinados tratamentos oncológicos. O projeto avalia uma estratégia preventiva simples e não invasiva, baseada na ativação de mecanismos naturais de proteção cardíaca contra os danos provocados pela quimioterapia. O Resilience utiliza ressonância magnética cardíaca para detetar de forma precisa e precoce possíveis alterações no coração.

«Estas linhas de investigação refletem a natureza translacional do trabalho do doutor Ibáñez e a aposta partilhada da Fundação Jiménez Díaz e do CNIC numa medicina cardiovascular mais precisa, preventiva e personalizada. Desde a revisão de tratamentos estabelecidos durante décadas, como o uso de betabloqueadores após um enfarte, até à proteção do coração de doentes oncológicos particularmente vulneráveis, o seu trabalho procura gerar conhecimento científico capaz de transformar a prática clínica e melhorar a vida dos doentes», explicaram ambas as instituições.

O Prémio Rei Jaime I de Investigação Clínica e Saúde Pública 2026 reconhece, assim, o contributo de Borja Ibáñez para uma investigação cardiovascular independente, inovadora e com impacto direto nos doentes e no sistema de saúde.