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Cannes Lions não vai entregar Prémio de Companhia Criativa do Ano

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A decisão surge na sequência das mudanças estruturais na indústria ao longo do último ano.

O Cannes Lions não vai atribuir o prémio de companhia criativa do ano, como parte de uma atualização do seu processo de atribuição de prémios para 2026, revela a Campaign Uk.

Na sequência de mudanças estruturais significativas na indústria, incluindo fusões em larga escala, concluímos que o prémio Creative Company of the Year já não oferece um referencial consistente ou comparável“, afirmou um porta-voz da competição à publicação.

Existem também alterações ao prémio Network of the Year (Rede do Ano), de forma a dar “uma ênfase ainda maior” à qualidade do trabalho. Nesse sentido, será limitado o número de pontos que uma rede pode receber por candidaturas finalistas e aumentou-se a ponderação das vitórias de Lions.

“Ao introduzir um limite de contribuição da shortlist, reforçando a importância da qualidade em detrimento da quantidade através de uma ponderação ajustada, e garantindo práticas de avaliação consistentes, o nosso objetivo é fornecer um referencial renovado que reflita o panorama criativo atual — alicerçado na credibilidade, integridade e excelência“, explicou o porta-voz à mesma publicação.

No ano passado, a WPP foi considerada a companhia criativa do ano no festival de criatividade Cannes Lions, estando a empresa num processo de reformulação interna. No pódio, seguiam-se a Omnicom e a IPG, que concluíram o processo de fusão no final de 2025 e que levou à saída, recentemente, de Sandra Alvarez e Rui Freire da organização em Portugal.

Já a DDB Worldwide tinha eleita como a rede (network) do ano. A Ogilvy caiu para a segunda posição, seguindo-se a FCB. Recorde-se que as agências DDB e FCB foram extintas a nível global com a fusão da Omnicom e a IPG. Como resultado, a marca FCB Lisboa encerrou, apesar da sua autonomia, sendo agora substituída pela Edson Tech & Soul.

Na edição deste ano do festival, o português Miguel Durão, cofundador e diretor criativo da Stream and Tough Guy vai ser jurado de shortlist na categoria de Outdoor. O criativo será o único português a participar nesta primeira fase da votação. Já a presidente do Clube da Criatividade de Portugal e partner da Uzina, Susana Albuquerque integra o júri da categoria Creative Data.

A 73ª edição do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions ocorre entre 22 e 26 de junho.

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