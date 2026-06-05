Cláudia Antunes da Silva promovida a associada coordenadora na CMS Portugal
Cláudia Antunes da Silva, da área de prática de Direito Comercial, acaba de ser promovida a Associada Coordenadora pela CMS Portugal.
Cláudia Antunes da Silva, da área de prática de Direito Comercial, acaba de ser promovida a Associada Coordenadora pela CMS Portugal.
“Quero felicitar a Cláudia Silva por este importante passo na sua carreira. Trata-se de uma excelente advogada, com muitos anos de CMS, que tem, com grande mérito e excelência, construído uma carreira sólida e reconhecida”, afirma o Managing Partner da CMS Portugal, José Luís Arnaut.
Com mais de 20 anos de experiência, desenvolve maioritariamente a sua atividade na área do Direito Comercial, prestando assessoria jurídica permanente a vários clientes nacionais e internacionais, na negociação e elaboração de contratos comerciais e assistência jurídica transversal a toda a respetiva atividade. Detém, também, uma longa experiência nas áreas do Direito Bancário e Financeiro, de Seguros, Direito Civil e Contencioso Conexo, com especial preponderância na assessoria jurídica a instituições financeiras e sociedades financeiras, designadamente ao nível do Direito Civil (contratual), Crédito ao Consumo e respetiva regulamentação e supervisão por parte das entidades de supervisão.
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