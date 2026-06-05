Com Futre e Beerwin, a marca de apostas Bwin quer entrar na conversa cultural do Mundial

Futre não é apenas o protagonista, é também quem oferece a Beerwin aos adeptos, "ajudando a materializar este espírito de celebração e convívio em torno dos jogos".

A Bwin acaba de lançar a “Beerwin”, uma cerveja pensada para acompanhar os grandes jogos de futebol do Mundial. Protagonizada por Paulo Futre, a nova campanha da marca de apostas não se fica pelo digital e vai saltar para o terreno com oito watch parties distribuídas por Lisboa e Porto.

“Mais do que ‘lançar uma cerveja’, a ideia foi criar uma brincadeira cultural e um objeto de campanha que pudesse fazer parte da experiência de ver os jogos”, explica Joana Remechido, senior brand manager Southwestern Europe da Bwin, em declarações ao +M. Como sublinha a responsável, em Portugal, a tensão dos 90 minutos vive-se frequentemente “entre amigos, à mesa, em casa ou nos bares”, rituais onde a cerveja tem presença natural.

A iniciativa nasceu do desafio de entrar na conversa em torno dos “grandes jogos deste verão, de forma relevante“, mas fugindo “aos códigos mais óbvios”. A resposta materializou-se na Beerwin, idealizada não como um produto comercial, mas como uma ativação para “celebrar os adeptos”.

Para dar rosto à ação, a escolha de Paulo Futre foi “muito natural”. Tratando-se de uma figura incontornável do desporto nacional, o ex-futebolista une “carisma, humor, memória futebolística e autenticidade”. A própria narrativa da campanha pisca o olho à sua história, com referências ao icónico número 10, ao seu tom inconfundível e até ao célebre Porsche amarelo.

No entanto, o seu papel vai além do ecrã. Futre não é apenas o protagonista, é também quem oferece a Beerwin aos adeptos, “ajudando a materializar este espírito de celebração e convívio em torno dos jogos”.

Apesar da ligação à época de futebol, Joana Remechido traça uma fronteira rigorosa quanto à associação ao Mundial. “A campanha não se apresenta como uma campanha oficial do Mundial, nem da seleção, e não reclama qualquer estatuto de patrocínio, associação institucional ou parceria com a competição. Essa fronteira foi muito clara desde o início.”

O objetivo da Bwin foi focar-se no contexto cultural dos jogos de verão e na vivência coletiva dos fãs, garantindo uma presença “transparente e criativa”, “sem recorrer a marcas, símbolos ou elementos oficiais da competição”. “Em vez disso, trabalhámos um insight universal: ninguém quer ficar fora de uma grande competição“, aponta.

Esta abordagem “permite falar da emoção dos grandes jogos sem fazer uma associação direta ou indevida ao evento”. “A campanha usa humor, linguagem futebolística e códigos culturais reconhecíveis, mas não se apresenta como parte da competição nem sugere qualquer relação oficial com ela“, acrescenta a responsável.

“A parceria entre a cerveja e o futebol é uma das mais duradouras do desporto mundial. A Beerwin quer fazer parte dessa história, com uma ideia própria, uma linguagem própria e uma ativação própria, centradas no que verdadeiramente importa — os adeptos e a experiência de viver os jogos”, resume Joana Remechido.

Para materializar este conceito, a campanha vai para os espaços onde o futebol é “vivido em conjunto”. “A Bwin tem vindo a apostar em experiências que vão além da comunicação tradicional, precisamente porque acredita que a ligação aos adeptos se constrói também no terreno. O digital é muito importante, mas a emoção do futebol ganha outra força quando é vivida em conjunto”, reforça a porta-voz.

Serão promovidas oito watch parties durante quatro partidas — o jogo de abertura, os dois primeiros encontros de Portugal e a final. Em Lisboa, a festa faz-se na Cerveja Canil Marquês, enquanto no Porto o ponto de encontro é o Eleven Sports Bar Downtown.

Nestes espaços, as rodadas ficam por conta da Bwin. “A Beerwin será distribuída gratuitamente durante estas ativações, tanto pelo Paulo Futre como nas watch parties, reforçando o caráter divertido e inesperado da campanha”, conclui a responsável.