Especialistas e indústria pedem aceleração da reindustrialização para reforçar a autonomia estratégica de Espanha

A indústria espanhola reclama uma estratégia comum que permita reforçar a competitividade do país e avançar para uma maior autonomia estratégica num contexto marcado pela transformação tecnológica, pela transição energética e pelas tensões geopolíticas internacionais.

Esta foi uma das principais conclusões do VIII Congresso Ibero-Americano de Engenharia e Tecnologia (CIBITEC’26), realizado esta semana em Madrid sob o lema «Reindustrialização, competitividade e autonomia estratégica», que reuniu cerca de 900 participantes e mais de 90 representantes empresariais, institucionais e tecnológicos.

Durante o encontro, os especialistas concordaram que o reforço da base industrial espanhola será determinante para reduzir dependências externas, garantir o acesso a tecnologias e recursos estratégicos e preservar a capacidade de decisão económica do país nos próximos anos.

O presidente da Fundação Indústria e decano da Ordem Oficial dos Engenheiros Industriais de Madrid (COIIM), Fabián Torres, defendeu a necessidade de impulsionar uma nova fase de reindustrialização sustentada na competitividade, na capacidade tecnológica e na autonomia estratégica. Considerou ainda que a indústria desempenha um papel fundamental como elemento de estabilidade, inovação e resiliência económica.

Um dos aspetos mais destacados do congresso foi o consenso alcançado em torno da necessidade de dispor de uma energia competitiva, segura e descarbonizada para impulsionar o desenvolvimento industrial. As sessões dedicadas ao hidrogénio, ao biometano, à valorização energética dos resíduos, à eletrificação da economia e às tecnologias nucleares convergiram na ideia de que a transição energética deve contribuir simultaneamente para reduzir emissões, reforçar a segurança do abastecimento e melhorar a competitividade empresarial.

Neste contexto, o secretário de Estado da Energia, Joan Groizard, afirmou que Espanha dispõe de uma oportunidade diferenciadora para liderar uma nova etapa industrial graças à disponibilidade de recursos energéticos.

O congresso analisou igualmente o impacto da digitalização, da inteligência artificial e da computação quântica na atividade industrial. O presidente executivo da Siemens Espanha, Fernando Silva, apelou à aceleração da adoção destas tecnologias para reduzir a distância entre as necessidades da indústria e o ritmo da inovação, defendendo a oportunidade de transformar Espanha num centro de infraestruturas digitais de referência na Europa.

Os participantes abordaram também a necessidade de reforçar o talento técnico e as formações STEM para responder às exigências da nova indústria, bem como o papel que a industrialização da construção pode desempenhar na mitigação da crise da habitação através de modelos mais eficientes, escaláveis e produtivos.

As conclusões do CIBITEC’26 apontam para o facto de a reindustrialização espanhola exigir uma combinação de inovação tecnológica, capacidade produtiva, disponibilidade energética e formação de profissionais qualificados para enfrentar os desafios económicos e sociais das próximas décadas.