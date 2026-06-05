Exército e Técnico transformam viatura blindada M113 em ‘drone terrestre’

O Exército quer dar uma nova vida aos M113 e, em parceria com o Instituto Superior Técnico (IST), já transformou uma dessas viaturas blindadas num ‘drone terrestre’. O projeto teve um custo total de pouco mais de 24 mil euros.

O Exército fechou em maio um contrato com o Técnico para a “aquisição de serviço de robotização da plataforma M113”. “O valor do presente contrato é de 19.990,00 euros (dezanove mil novecentos e noventa euros), o qual acrescerá o IVA à taxa legal em vigor de 23%, num total global de 24.587,70 euros (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e sete euros e setenta cêntimos)”, pode ler-se no contrato publicado em meados de maio no Portal Base.

Envolvendo o Centro de Experimentação e Modernização Tecnológica do Exército (CEMTEx) e o Centro de Manutenção da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército (UAGME), “esta iniciativa incidiu na atualização tecnológica dos sistemas integrados destas viaturas, dotando-as de capacidades de controlo remoto e operação não tripulada, aumentando a sua flexibilidade de emprego em ambientes de elevado risco e assegurando maior compatibilidade com as tecnologias atualmente em utilização no espaço da Defesa“, refere porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar.

O projeto, que já resultou na transformação de uma viatura blindada, o protótipo, envolveu “professores, investigadores e estudantes do IST” na aplicação de “conhecimentos em áreas como comunicações, sensores, robótica e integração de sistemas, num projeto que aproximou a academia das necessidades operacionais do Exército e potenciou o desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas”, destaca o porta-voz do Exército.

“Com a modernização dos M113 para a configuração UGV (Unmanned Groud Vehicle), o Exército Português reforça a capacidade operacional da Força Terrestre e demonstra o potencial da cooperação entre ciência e defesa, consolidando a sua aposta na inovação tecnológica, na proteção da força e na excelência técnica”, aponta o porta-voz deste ramo das Forças Armadas.

Para já, o Exército não adianta se há planos de mais viaturas virem a ser transformadas para uma nova função.

Ao serviço do Exército Português desde 1977, os M113 são alguns dos equipamentos que, no âmbito do apoio de Portugal à Ucrânia, têm sido enviados para o país. Deverão ser substituídos no âmbito do programa de empréstimo SAFE, por viaturas blindadas Boxer.